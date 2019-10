VIDEO: Jugador argentino de 23 años muere tras caer de un sexto piso de un edificio

El jugador argentino Ezequiel Esperón cayó de un sexto piso de un edificio que le costó la vida, según reportes. El exjugador de clubes brasileños Internacional y Gremio, se encontraba en una fiesta con sus amigos en un barrio de Buenos Aires y aparentemente se apoyó en una reja que no estaba asegurada, por lo que el joven no tuvo resistencia al caer del balcón.

Esperón se formó en All Boys y jugó recientemente en el Atlante de la Liga MX.

El jugador se encontraba aún con vida cuando lo llevaron al hospital pero falleció momentos después debido a las graves lesiones.

Uno de los amigos dijo en entrevista con Todo Noticias que no sabía detalladamente lo que había sucedido pero recordó escuchar gritos de que “alguien había caído”.

Muestran el sexto piso de donde cayó Ezequiel Esperón, jugador del Atlante



VIDEO

“Dicen que se apoyó en una reja, inentendible que eso sea, es una puertita”, dijo. “Se ve que estaba abierta, no sé. Ninguno de nosotros podemos entender cómo pasó”.

La otra persona identificada como Francisco, dijo que bajaron de inmediato para ver el estado de Esperón.

“Al momento de bajar y salir del ascensor, fue una imagen que no creo que no lo voy a poder sacar de la cabeza”, recordó Francisco. “Fue un momento horrible… se veía cómo respiraba, se le movía la ‘panza’. Obviamente llamamos a la ambulancia, la policía… en la desesperación no sabes qué hacer, si tocarlo o no”.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ezequiel Esperón, miembro querido en la familia Azulgrana.



Un abrazo hasta el cielo.

Francisco dijo que una de las chicas que estuvo en la fiesta, con “mucha valentía” le hizo respiración cardiovascular.

“Él siempre fue fuerte, en todo nos ganaba, y yo decía por dentro ‘por favor aguanta’”, dijo Francisco entre lágrimas.