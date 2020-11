Una vacuna contra el COVID podría llegar pronto. Pero, ¿podría la MLB obligar a jugadores y fans a ponérsela?

Cúbrete la cara. No tomes un Uber. Toma tu prueba de coronavirus habitual. No salgas del hotel del equipo, a menos que vayas al estadio en un autobús de la organización. Mantenga su distancia en el autobús, en la casa club y en los comedores.

Los protocolos de salud y seguridad que regían la temporada 2020 tenían un objetivo: Evitar que el virus se propagara dentro del béisbol. Para cuando comience la temporada 2021, los estadounidenses podrían tener acceso a una vacuna contra el coronavirus.

¿Podría la Major League Baseball ordenar que los jugadores se vacunen?

La respuesta parece ser no, pero la liga y el sindicato de jugadores podrían llegar a ese acuerdo. La liga se negó a comentar el miércoles, pero el jefe del sindicato Tony Clark dijo que tiene la esperanza de que las vacunas sean lo suficientemente viables como para justificar una negociación con la MLB para un protocolo de inmunización.

“En este punto, simplemente nos mantenemos optimistas de que existe una oportunidad tangible de tener esa discusión a principios del próximo año”, manifestó Clark el miércoles.

El lunes, Pfizer anunció que su vacuna propuesta había sido 90% efectiva en los ensayos. Cuatro vacunas se encuentran en ensayos en etapa tardía, según los Institutos Nacionales de Salud.

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país le dijo esta semana a CNN: “Yo diría que, para abril, podrán vacunarse”.

Thomas Lenz, quien practica la ley laboral en Pasadena y enseña esas materias en la facultad de derecho de la USC, dijo que la MLB podría someterse a un reclamo por prácticas laborales injustas al imponer un requisito de vacunación sin el consentimiento del sindicato de jugadores.

Sin embargo, agregó: “Creo que el empleador tiene el deber de brindar un ambiente de trabajo seguro para todos. En la medida en que alguien no reciba la vacuna, pienso que el empleador se arriesgaría al permitir que una persona que no ha sido vacunada esté en el campo con alguien que sí lo haya hecho”.

Joe Longo, el agente del jugador más valioso de la Liga Nacional de 2018, Christian Yelich, también enseña derecho en la Facultad de Derecho de Loyola y comentó que la liga y el sindicato trabajaron bien en la elaboración de los protocolos de salud y seguridad de esta temporada, y esperaba que ambas partes consideraran la evidencia de la efectividad y los riesgos de cualquier vacuna.

“Creo que lo mejor para todos es reunirse y trabajar en esto”, indicó Longo. “Hace que sea seguro para los jugadores, que arriesgan su salud yendo al campo y mezclándose con la gente. Pienso que ambas partes se acercarían a la mesa con interés en llegar a un acuerdo”.

“Lo único en lo que ambas partes hacen un buen trabajo, y lo hicieron esta temporada, fue escuchar realmente a los expertos”.

Clark dijo que si hay una vacuna disponible y si puede ser efectiva para la temporada 2021 “podría muy bien terminar siendo dos cosas diferentes”.

Por ejemplo: ¿una dosis de una vacuna proporcionaría protección contra el virus o se necesitarían múltiples dosis? ¿Cuánto tiempo sería la brecha entre la vacunación y la protección? ¿Cuánto tiempo se espera que dure esa protección?

Clark se negó a discutir lo que podría suceder si un jugador se niega a vacunarse y solicita una exención religiosa o médica.

“Basado en mi experiencia como agente, creo que podría ser una opinión muy probable de alguno de los jugadores”, dijo Longo. “Sería imperativo que la MLB y la asociación de jugadores prevean ese escenario”.

“No creo que se pueda llegar a un acuerdo sin ese escenario. Pienso que habrá dos partes motivadas para llegar a algo que sea justo”.

Para la temporada 2020, las partes acordaron que cualquier jugador preocupado por el virus podría no participar, pero solo aquellos certificados como de alto riesgo tenían autorización de no jugar y recibir su pago.

Lenz sugirió que la negociación sobre un jugador que se niega a vacunarse podría ser más complicada, ya que el jugador aún estaría dispuesto a presentarse a trabajar. Agregó que la MLB enfrenta un escenario más complejo que muchas otras empresas, donde una opción de trabajo desde casa podría satisfacer al empleador y al empleado.

La disponibilidad generalizada de una vacuna también mejoraría las perspectivas financieras para una liga que, según el comisionado Rob Manfred, genera alrededor del 40% de los ingresos en los días de juego: venta de boletos, estacionamiento, concesiones y mercadería.

Los Dodgers perdieron “mucho más de $100 millones” este año, dijo el presidente del equipo, Stan Kasten, en la conferencia de CNBC Evolve esta semana. Reveló que los Dodgers están planeando tener “estadios llenos” la próxima temporada.

“Faltan unos cuatro o cinco meses para el día de la inauguración, y es de esperar que haya avances en la gestión de las tasas de infección”, dijo Kasten. “Con suerte, para entonces, tendremos una o más vacunas disponibles para ayudar a que sea aún más seguro para los fanáticos que vienen”.

“Así que supongo que tendremos una temporada completa y estamos planeando permitir estadios llenos, pero nos adaptaremos y haremos lo que tengamos que hacer para terminarla. Lo que demostramos este año fue que, independientemente de las condiciones, podemos llevar a cabo una temporada, completarla y producir un campeonato mundial”.

Según las pautas estatales actuales, ningún equipo de California puede tener un estadio lleno y los Dodgers no pueden vender entradas.

Las pautas, anunciadas el mes pasado, no permiten a los fanáticos en eventos deportivos en condados con niveles “generalizados” o “sustanciales” por el coronavirus. El condado de Los Ángeles se encuentra actualmente en el nivel “generalizado” o más severo del sistema de cuatro niveles del estado.

Los equipos de los condados con niveles “mínimos” del virus, el nivel menos grave, no pueden vender más del 25% de sus asientos.

“Es difícil para mí imaginar un estadio que esté lleno hasta que tengamos inmunidad y una vacuna”, manifestó el gobernador Gavin Newsom en mayo.

Alex Capron, profesor de derecho y medicina en la USC, dijo que algunos equipos podrían encontrar que tiene más sentido mantener sus estadios cerrados en lugar de cumplir con un mandato potencial que podría limitar la capacidad y / o requerir la vacunación.

Primero, dijo, es posible que las familias no puedan asistir como grupo si se desaconseja a una madre embarazada o a un niño muy pequeño el recibir una vacuna, o si una inmunización se implementa de tal manera que algunos miembros de la familia serían vacunados antes que otros.

Capron también se preguntó sobre la viabilidad de las restricciones gubernamentales una vez que las vacunas estén ampliamente disponibles.

“Lo que pasa con llegar a una vacuna es que habrá mucha presión política para decir que ya no estamos en una emergencia”, subrayó. “Si ya no estamos en una emergencia, entonces imponer restricciones a las personas puede que no sea algo que un municipio o condado tenga la capacidad de hacer”.

