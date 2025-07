A un año del Mundial, ¿qué debe mejorar México? Dos exgoleadores del Tri opinan 

La selección mexicana está a un año de ser anfitriona del Mundial de 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. Como preparación, este año ha ganado la Liga de Naciones y también está en las semifinales de la Copa Oro 2025, donde es el campeón defensor.

México enfrentará el miércoles, 2 de julio, a Honduras en una de las semifinales de la Copa Oro. Estados Unidos y Guatemala disputarán el otro boleto a la final ese mismo día.

Después de la Copa Oro, la selección mexicana no volverá a jugar un torneo oficial hasta que dispute la Copa del Mundo en 2026, donde tiene garantizado dos partidos en el Estadio Azteca y otro en el estadio de las Chivas de Guadalajara en la fase de grupos.

Previo al partido del miércoles, Jared Borgetti, mundialista con México en 2002 y 2006, y Oribe Peralta, mundialista en 2014 y 2018, opinaron sobre lo que ambos creen que Javier Aguirre, director técnico del Tri necesita hacer de cara al Mundial en casa.

Desde el punto de Borgetti, aún falta que se sume Henry Martín, goleador del América, a la convocatoria de Aguirre, mientras que la delantera del Tri necesita mejorar y ser “más egoísta”, tal como el mismo entrenador mexicano sugirió tras un partido de preparación rumbo a la Copa Oro y durante la misma competencia.

México tiene en la presente Copa Oro siete goles: uno convertido por su goleador Raúl Jiménez, dos por su defensa César Montes y otro por el mediocampista Edson Álvarez. En cuartos de final, su delantero Alexis Vega anotó y el otro fue un autogol.

Sin embargo, para Borgetti, aún hay tiempo para que otros jugadores salten ante la oportunidad mundialista.

“Muchas cosas pueden suceder, no te olvides que en el Mundial de 2006, en un año salió Andrés Guardado”, dijo Borgetti a LA Times en Español.

Por su parte, Peralta consideró que el equipo ha venido “de menos a más”.

“El partido contra Costa Rica me gustó, me gustó la intensidad, me gusta lo que proponen los partidos”, dijo Peralta, exjugador de Santos y América, a LA Times en Español. “Si bien en el partido contra Costa Rica no anotaron, se generaron más opciones que contra los otros equipos anteriores. Me parece que México va de menos a más y espero que logren llegar a la final”.

Peralta también se mostró contento con el progreso de los jugadores de México a comparación de lo que la selección enseñó en Qatar 2022.

“Creo que hay muchos jugadores que llegan en un momento de madurez importante y muchos otros están en ese crecimiento, entonces me parece que van a llegar en muy buen momento y mostrar lo que todos los mexicanos queremos, que es entrega, satisfacción y dedicación del jugador”, dijo Peralta. “Creo que porque los resultados no están asegurados, pero sí el entregarte, el brindarte dar lo mejor de ti por esa playera que traes puesta, creo que es lo que nos hace sentir orgullosos a todos los mexicanos”.

Borgetti y Peralta son parte de una campaña de Toyota, patrocinador de la Copa Oro, en la que se han unido en una serie de vídeos sociales y también sostienen sesiones de fotos con aficionados durante los partidos del torneo.

Borgetti es un actual analista del programa Fútbol Picante de ESPN, mientras que Peralta está estudiando para administrar un equipo de fútbol, al mismo tiempo que disfruta de su familia.