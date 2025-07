Djokovic dice que ‘píldoras milagrosas’ del médico ayudaron a su estómago en Wimbledon

(Kin Cheung / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

Novak Djokovic fue visitado dos veces por un médico debido a un problema estomacal y recibió lo que él mismo llamó “píldoras milagrosas” el martes, durante su victoria por 6-1, 6-7 (7), 6-2, 6-2 sobre Alexandre Muller en la primera ronda de Wimbledon.

El serbio necesitó un descanso mientras iba perdiendo 2-1 en el tercer set en la Cancha Central, y fue revisado nuevamente más tarde en ese parcial.

“Pasé de sentirme absolutamente en mi mejor momento durante un set y medio a sentirme en mi peor momento durante unos 45 minutos”, dijo Djokovic. “Tal vez fue un virus estomacal, no sé qué es, pero simplemente luché con eso. La energía volvió después de algunas píldoras milagrosas del médico y logré terminar el partido de buena manera”.

Anuncio

Mejoró su récord a 20-0 en partidos de apertura en el All England Club, donde ha ganado siete de sus 24 títulos de Grand Slam. Ha llegado a la final en cada una de las últimas seis ediciones, aunque perdió en esa etapa contra Carlos Alcaraz en 2023 y 2024.

“No estaría aquí si no pensara que tengo una oportunidad. Creo que siempre tengo una oportunidad. Creo que me gané el derecho a sentir realmente que puedo llegar hasta el título”, dijo el serbio de 38 años. “Siempre sentí que el césped, particularmente en la segunda parte de mi carrera, era realmente la superficie donde jugué mi mejor tenis. Así que, ¿por qué no hacerlo de nuevo?”.

Djokovic evitó el tipo de sorpresa que ha sido común en los dos primeros días del torneo: Un total de 23 cabezas de serie —13 hombres, diez mujeres— ya están fuera del cuadro. Ello igualó el mayor número en un torneo de Grand Slam desde 2001, cuando comenzaron a definirse 32 preclasificados en cada cuadro de individuales.

¿Consideró Djokovic detenerse el martes debido a cómo se sentía?

“No”, respondió. “Sinceramente, no estaba pensando en eso ni considerando eso como una opción”.

Djokovic acumuló la asombrosa cantidad de 27 puntos de quiebre contra Muller, quien no figuraba entre los preclasificados. Convirtió siete.

A lo largo de las tres horas y 19 minutos, Djokovic solo enfrentó tres oportunidades de quiebre ante Muller, ninguna hasta el último set, y se libró de cada una.

“Hice algunos grandes servicios”, dijo Djokovic, quien se enfrentará a Dan Evans de Gran Bretaña el jueves. “En general, serví muy bien hoy. Esa es una de las cosas en las que he estado trabajando”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.