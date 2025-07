Estadio donde jugó Babe Ruth en Tokio está en el centro de un polémico plan de remodelación

(Louise Delmotte / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

Los planes para demoler un estadio de béisbol histórico donde jugó Babe Ruth y un recinto de rugby adyacente están en el centro de una controvertida remodelación de un parque en Tokio que, según los críticos, intercambia historia y áreas verdes por espacio comercial.

El plan para rehacer la zona del parque Jingu Gaien fue aprobado hace dos años y medio por el Gobierno Metropolitano de Tokio. El trabajo de limpieza del terreno ya comenzó, pero sus opositores aún intentan detener el proyecto, que podría tardar una década en completarse.

El miércoles, una coalición presentó una carta abierta solicitando que se reevalúe el proyecto a Toshiko Abe, la ministra de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología.

Anuncio

La carta fue firmada por 368 expertos —urbanistas, arquitectos y científicos ambientales— y 1.167 personas más.

Honrando a un emperador El área del parque se estableció hace un siglo a través de donaciones públicas para honrar al Emperador Meiji. El problema ahora es el ciudadano del espacio público y un posible conflicto de intereses con desarrolladores privados y políticos decidiendo cómo se utilizan parcelas valiosas.

El estadio tiene historia y los críticos del proyecto dicen que construir rascacielos en Central Park en Nueva York o Hyde Park en Londres.

Ruth y Lou Gehrig jugaron en el estadio durante una gira en 1934. El novelista japonés Haruki Murakami se inspiró para escribir su primera novela mientras bebía cerveza y veía un juego allí en 1978. El estadio sigue siendo el hogar del equipo Yakult Swallows y esta semana albergó un concierto.

Planes ambiciosos en marcha Los planes contemplan que los desarrolladores construyan un par de torres de 200 metros y una torre más pequeña. Los estadios se reconstruirán en el espacio reconfigurado y el nuevo estadio de béisbol ocupará el lugar donde ahora está el estadio de rugby.

La carta abierta critica los llamados esquemas de financiamiento privado que dan a los desarrolladores privados acceso al espacio del parque.

El Parque Hibiya es el parque público más antiguo de Tokio.

La oposición a la remodelación de Jingu ha incluido al novelista Murakami, un grupo de conservación, y botánicos y ambientalistas que argumentan que el extenso proyecto amenaza a los árboles de ginkgo de 100 años que adornan la avenida principal del área.

ICOMOS, un organismo global de conservación que trabaja con la UNESCO, dijo que el desarrollo conducirá a la “destrucción irreversible del patrimonio cultural” con la pérdida de árboles y espacios verdes.

A favor del desarrollo Los grupos de oposición se enfrentan a un poderoso desarrollador inmobiliario, Mitsui Fudosan, el cuerpo religioso Shinto y la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike.

“El problema es que muchos ciudadanos japoneses no están tan interesados en regular democráticamente su propia ciudad y están acostumbrados a demoler edificios”, le dijo Kohei Saito, un economista político japonés de la Universidad de Tokio, a The Associated Press.

Dijo que “las empresas con poder político intentan maximizar sus beneficios a corto plazo sin considerar la atractividad de Tokio (historia, cultura), el bienestar de los habitantes y las generaciones futuras”.

Los cambios de zonificación para permitir edificios de gran altura en el área se realizaron alrededor de 2013 por el gobierno de Tokio cuando la ciudad ganó la candidatura para los Juegos Olímpicos de 2020. Muchos de esos cambios permitieron la construcción del Estadio Nacional vecino, pero también se aplicaron al área del parque.

Próxima elección Los opositores esperan que el momento de una elección nacional a finales de este mes ayude a su causa con el Primer Ministro Shigeru Ishiba encabezando un gobierno minoritario.

El exPrimer Ministro Yoshiro Mori tiene vínculos con el recinto de rugby.

Además de haber servido hace dos décadas como primer ministro, es el ex presidente de la Unión de Rugby de Japón y también se desempeñó como presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de 2020 hasta que se vio obligado a renunciar tras hacer comentarios sexistas sobre las mujeres.

Inaugurado en 1926, los desarrolladores argumentan que el estadio de béisbol es demasiado antiguo para salvarlo. Sin embargo, los críticos recuerdan que Fenway Park en Boston data de 1912 y Wrigley Field en Chicago de 1914. Ambos han sido renovados y están entre los más venerados en Estados Unidos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.