Voces del deporte angelino despiden a Rolando ‘Veloz’ González, pionero de la radio en el Sur de California

El mundo deportivo angelino se entristeció ante la partida de sus voces más queridas, Rolando ‘El Veloz’ González, narrador del LA Galaxy y un pionero de la radio deportiva en español, falleció el 25 de junio, dejando un impactante legado en el corazón de la comunidad latina del Sur de California.

Su legado trasciende generaciones en los micrófonos.

La carrera de González inició casi que de manera accidental, pues aunque su sueño era jugar a la velocidad sobre la cancha, la vida le tenía otros planes y lo convertiría en un todoterreno de la narración sentado detrás de un micrófono.

“Un día 6 de marzo de 1962, jugaba fútbol en la liga local y el narrador que estaba asignado ese partido de mi equipo Escuintla contra Universidad, el doctor Otorrino Ríos Paredes, tuvo un accidente automovilístico”, recordó el ‘Veloz’ en una entrevista con este medio en 2017. “El dueño de la estación corrió a decirme ‘[vístete, vístete]’ y yo le respondí ‘¿Quién sos vos para decirme que me vista? Que me lo diga el entrenador’. Me dijo ‘es que te necesito porque me dijeron que narras fútbol’, le respondí que eso lo hago ahí entre los muchachos”.

Desde ese día, el rumbo de su vida lo llevaría a Los Ángeles, en donde el exnarrador de los Dodgers, Jaime Jarrín, le daría su gran oportunidad en los Juegos Olímpicos de 1984.

“Lo conocí, creo que en 1984, poco antes de las Olimpiadas. Necesitaba cronistas deportivos para la cobertura en español y me impresionó su estabilidad, su conocimiento, su dicción y su tiempo de voz para el fútbol”, recordó Jarrín en una conversación con el LA Times en Español. “Trabajó conmigo durante tres semanas y eso le abrió muchas puertas en Los Ángeles”.

La llamada de Jarrín lo sorprendió.

Rolando ‘El Veloz’ González (centro) junto a Armando Aguayo (camisa negra) y otros cronistas deportivos en un partido del LA Galaxy. (HANDOUT / ARMANDO AGUAYO)

“Era Jaime Jarrín”, recordó González en aquella conversación de 2017. “Me preguntó si narraba fútbol y que si tenía experiencia en programas. Me dijo que venía un narrador para los Juegos Olímpicos desde Ecuador y lo quería tener desde las 6 p.m. hasta las 12 a.m. en un programa, yo salía de la fábrica a las 4:30 p.m. todo sucio de pintura y no podía perder esa oportunidad”.

Jarrín destaca el compromiso absoluto de González en ESPN Deportes Radio 1330 AM con las narraciones del LA Galaxy, equipo al que narró en dos largas etapas en las que ganó cinco de los seis títulos que ha logrado desde 1996. El último juego narrado por González fue el pasado 31 de mayo cuando el equipo galáctico alcanzó su primer triunfo de esta temporada ante el Real Salt Lake en el Dignity Health Sports Park.

“Se entregó de lleno al equipo, como yo a los Dodgers. Su legado es un ejemplo para los jóvenes, definió lo que quería ser y lo hizo con el corazón, con un 110% de esfuerzo” — Jaime Jarrín, exnarrador de los Dodgers

Junto a Hipólito Gamboa, marcaron una era en la radio con su programa de “Hablando de Deportes” en la KTNQ 1020 AM y eventualmente en la KWKW 1330 AM. El show se enfocaba mayormente en fútbol y fácilmente opacó a otros programas deportivos que trataron de copiar el formato con un toque más agresivo en sus discusiones.

La mancuerna de González y Gamboa presentaba un análisis más completo en sus conversaciones y sin tantos juegos pirotécnicos en sus discusiones.

1 / 3 Rolando ‘Veloz’ González (izq.) junto a Hipólito Gamboa (frente) narrando un juego del LA Galaxy. (HANDOUT / HIPOLITO GAMBOA) 2 / 3 Rolando ‘Veloz’ González (der.) junto a Hipólito Gamboa. (HANDOUT / HIPOLITO GAMBOA) 3 / 3 Rolando ‘Veloz’ González (izq.) junto a Hipólito Gamboa (der.). (HANDOUT / HIPOLITO GAMBOA)

“Siempre tenía algo que te hacía reír en las cabinas de ‘Hablando de Deportes’. No todo el tiempo estuvo todo bien, porque hubo momentos de tensión, esa es una realidad, por lo mismo de todas las cosas que teníamos, pero siempre acabamos bien. Siempre estaba bien. Porque todo el grupo de ‘Hablando Deportes’, pues fue se llevó bien siempre”.

Gamboa describió a González como alguien fuera de serie.

“Fue de los primeros en transmitir fútbol en Estados Unidos. Su estilo único, su energía, su velocidad... nadie lo ha igualado. Por eso le decían ‘El Veloz’”.

Narraron múltiples transmisiones conjuntas, como Copas de Oro, Liga MX, partidos internacionales. A pesar de su voz seria, Gamboa destaca su carácter alegre.

“Narró con una claridad impresionante a una velocidad asombrosa. La gente lo reconocía por su voz. En una fiesta, mi hija pequeña de tan solo un año en ese momento, lo escuchó hablar y dijo: ‘¡Gol!’, porque crecimos oyéndolo narrar en el Rose Bowl, en el estadio Azteca, en tantas cabinas”.

Armando Aguayo, quien llegó a ser jefe de González, aseguró que el chapín fue más que un colega.

“Fue mi maestro. Lo que sé de narración, lo aprendí de él. Me enseñó cómo entrar al ritmo del narrador, a no interrumpir, a adaptarme a su velocidad. Era exigente, pero formador”.

Aguayo recuerda con cariño las dos etapas que compartió con ‘El Veloz’, primero como su productor en “Deportes en Acción 1330”, y luego como compañeros en la segunda época dorada del LA Galaxy, bajo el mando de Bruce Arena.

Rolando González (der.) posa con el trofeo de campeón de LA Galaxy de la Copa MLS junto a Armando Aguayo. (HANDOUT / ARMANDO AGUAYO)

“Narramos juntos las finales, los títulos, los partidos grandes. Y fuera del aire, hablábamos de familia, del futuro de la radio, de la vida”.

Según Aguayo, quien actualmente narra juegos del LAFC y los Clippers, González tenía una disciplina admirable.

“Llegaba una hora antes, se preparaba, hacía listas con alineaciones”, dijo Aguayo.

El currículum de González es imponente, pues narró Copas Mundiales, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, partidos de su amada selección de Guatemala, además de la selección de Estados Unidos. Cubrió fútbol, béisbol, básquetbol y fútbol americano.

“Lo único que no narró fue golf, porque decía que lo aburría”, contó Aguayo entre risas. “Pero narró hasta un concurso de canicas en Guatemala”.

Su talento no solo estaba en el micrófono. Era también un gran conversador, un contador de historias.

“Siempre decía: Permítame decirle, en tal año... y te daba fechas exactas. Era un historiador con voz de narrador”.

Más allá del profesionalismo, González dejó una huella humana profunda.

“Le decíamos ‘Don Rolis’, ‘Papá Pitufo’. Era como el papá de todos. Siempre con un comentario amable, siempre preocupado por los demás”, recordó Aguayo.

Rolando González (izq.) en una transmisión de un juego del LA Galaxy junto a Armando Aguayo. (HANDOUT / ARMANDO AGUAYO)

González seguía activo hasta hace pocas semanas. Narró el último partido del LA Galaxy ante Real Salt Lake. “Llegó dos horas antes, preparó su tecito, se sentó a narrar y cuando terminó, se levantó y se fue, como siempre. Ese era Rolando. Profesional, puntual y sencillo”.

Aguayo habló con él poco antes de saber la noticia del fallecimiento. Aunque había sufrido un infarto recientemente, seguía respondiendo llamadas, con voz cansada pero con ánimo. “Me dijo ‘Estoy bien. Gracias por tu llamada. Me sirve mucho. Eres de los pocos que me llamó’. Me habló del futuro, de su familia. Aún en sus últimos días, pensaba en los demás”.

Para Jarrín, González representó la imagen del inmigrante trabajador, del comunicador apasionado, del profesional entregado.

“Nunca causó problemas, siempre sirvió con interés a la comunidad hispana del sur de California. Su voz se quedará grabada en nuestras memorias y su legado vivirá en cada joven que quiera dedicarse a la narración deportiva”.

La voz de Rolando ‘El Veloz’ González ya no resonará en los estadios, pero su eco vivirá en la radio, en los recuerdos de sus colegas, y en la pasión de quienes lo escucharon. Fue más que un narrador: fue un pionero, un mentor, un amigo y un pilar de la cultura deportiva latina en Estados Unidos.

“Me ha dolido muchísimo su fallecimiento, porque fuimos grandes amigos”, dijo Jarrín. “Mucho respeto mutuo y me cayó muy bien desde el comienzo por su sencillez y su responsabilidad en todo. Así es que yo creo que la afición al deporte, y particularmente del fútbol, le va a extrañar muchísimo. Es un elemento que se identificó plenamente con la comunidad, sirvió con mucho interés, con mucho ahínco a la comunidad hispana, en el Sur de California. Y lo voy a extrañar muchísimo, muchísimo en verdad”.