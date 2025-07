El mural de North Hollywood elogia a Kiké Hernández, de los Dodgers, ‘por defender lo que es correcto’

El utility de los Dodgers Kiké Hernández no nació ni creció en Los Ángeles.

Un mural en North Hollywood, aparentemente inspirado en la postura del oriundo de San Juan (Puerto Rico) sobre la inmigración, demuestra que eso no importa.

Hernández comenzó un post de Instagram el 14 de junio afirmando: “Puede que no haya nacido y crecido, pero esta ciudad me adoptó como uno de los suyos”.

El artista local Louie Palsino ha cimentado la segunda parte de esa afirmación en un nuevo mural en el lateral del edificio Noho Tires & Wheels, en el bloque 5600 de Lankershim Boulevard. En él aparece la imagen de Hernández rodeada de las palabras “Born X Raised” y “Los Angeles”.

Hernández dijo mucho más en el post, que parece haber inspirado a Palsino. El bicampeón de las Series Mundiales expresó su apoyo a los inmigrantes de su ciudad de adopción y su consternación por el trato que reciben muchos de ellos en una serie de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Las redadas en Los Ángeles han provocado protestas locales y en otros lugares del país.

“Me entristece y enfurece lo que está ocurriendo en nuestro país y en nuestra ciudad”, escribió Hernández. “Los Ángeles y los aficionados de los Dodgers me han dado la bienvenida, me han apoyado y no me han mostrado más que amabilidad y amor. Este es mi segundo hogar. Y no puedo soportar ver a nuestra comunidad siendo violada, perfilada, abusada y destrozada. TODAS las personas merecen ser tratadas con respeto, dignidad y derechos humanos”.

Bajo el nombre de Sloe Motions, Palsino ha pintado varios murales de gran repercusión, entre ellos uno en el distrito de la moda de Kobe y Gianna Bryant que fue objeto de vandalismo, restaurado y vuelto a vandalizar, todo ello en los últimos meses.

No quiso hablar del mural de Hernández para este reportaje, sino que remitió al Times a una declaración que publicó al respecto en Instagram la semana pasada.

“Gracias @kikehndez por defender lo que es correcto y a Los Ángeles”, escribió Palsino. “esto no es un post político ni nada para agitar cualquier agenda del gobierno para dividirnos. esto es sólo rendir homenaje a defender lo que es correcto y un verdadero.dios sobre el gobierno”.

Palsino pintó el mural de Hernández en un edificio que ya contaba con otras dos obras suyas de temática de los Dodgers: una del legendario locutor Vin Scully en una pared contigua y otra del emblemático lanzador mexicano Fernando Valenzuela en la verja de entrada al garaje.

Al abrir la verja, se crea una imagen dividida de Valenzuela y Hernández.

Hernández ha sido uno de los favoritos de la afición de los Dodgers desde su primera etapa con el equipo en 2015-20. En 2017, conectó tres jonrones, incluido un grand slam, en el quinto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Cachorros de Chicago para ayudar a enviar a los Dodgers a la Serie Mundial.

Firmó con los Medias Rojas de Boston como agente libre después del campeonato de la Serie Mundial 2020 de los Dodgers, pero regresó a Los Ángeles en un intercambio en julio de 2023. Hernández bateó .262 en 54 juegos con los Dodgers esa temporada, lo que le ayudó a ganar un contrato de un año y $4 millones para 2024.

La postemporada pasada, Hernández fue un miembro clave de otro equipo campeón de los Dodgers. Conectó uno de los dos jonrones solitarios de los Dodgers en la victoria por 2-0 contra los Padres de San Diego en el decisivo quinto partido de la Serie de División de la Liga Nacional. Luego contribuyó con siete hits y cuatro carreras impulsadas en la NLCS contra los Mets de Nueva York y cinco hits contra los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial de 2024.