LA Galaxy veta a aficionados, mientras continúan protestas de silencio en Carson

El Galaxy ha vetado a un aficionado del grupo de apoyo Angel City Brigade (ACB) como resultado de los acontecimientos que tuvieron lugar el pasado 4 de julio en el Dignity Health Sports Park (DHSP) de Carson, además de múltiples más por acoso a miembros de la administración del equipo de la MLS.

Un aficionado de nombre Bruce Martin, miembro de ACB desde hace 12 años, fue vetado indefinidamente por utilizar una credencial de prensa para meter un banderín no autorizado por el equipo, según una carta enviada al aficionado en la que le informan que no puede acudir a ningún partido del Galaxy en Carson o a algún otro evento en el DHSP.

Además, múltiples aficionados de ese mismo grupo han sido suspendidos de forma indefinida por acosar a miembros de la administración del Galaxy, de acuerdo con una fuente cercana al equipo.

El 4 de julio en un partido de local ante Vancouver, aficionados del ACB, fundado en 2007, ingresaron con varias pancartas en protesta por las redadas masivas que han sucedido en el sur de California desde el pasado 6 de junio. En la protesta, por medio de pancartas, se culpaba también al dueño del Galaxy, AEG, de omitir todo lo que estaba sucediendo y mantenerse callado.

Luego, aficionados del ACB, localizados tradicionalmente en las zonas 121 y 122 del DHSP, dejaron el partido al minuto 12 en señal de protesta. Otros grupos, como Galaxians, LA Riot Squad y Galaxy Outlawz, se unieron al mantenerse callados durante el partido.

“No hemos emitido ninguna declaración. Reconocemos el impacto que los recientes acontecimientos y acciones han tenido en nuestra comunidad. Durante décadas, hemos honrado los ricos orígenes, culturas y experiencias de nuestros aficionados y personal”, dijo Jamie Álvarez, vocera del equipo, el martes, quien aclaró que el LA Galaxy no ha vetado a ningún aficionado por ejercer su derecho a protesta.

“Nuestro propósito como organización deportiva profesional es unir y apoyar a nuestra comunidad en torno a un amor compartido por este deporte. Nos centramos en dar prioridad a la seguridad, el bienestar y el sentido de pertenencia de nuestro personal y nuestros aficionados”, añadió Álvarez.

Miembros de la Angel City Brigade protestan contra las redadas del ICE levantando un tifo que dice Fight Ignorance, Not Immigrants (Lucha contra la ignorancia, no contra los inmigrantes) sobre su sección de aficionados en el sur de California al comienzo del partido del Galaxy contra el Vancouver el 4 de julio de 2025 en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. (Jill Connelly/Para LA Times en Español)

Los Dodgers de Los Ángeles, otro equipo con mucha afición latina, también recibieron críticas por no decir nada al inicio de las redadas masivas, y al final hicieron una donación de $1 millón de dólares para las familias afectadas por las redadas.

Martin, quien en la temporada pasada sacó un libro de fotos llamado “This is Where My Heart Lies: Through the Eyes of a Supporter”, en el que relata su pasión como aficionado del Galaxy, reveló la carta en las redes sociales en la que es vetado. Martin dijo que le quebró el corazón la decisión de la directiva del conjunto de la MLS, pero que el resto de los aficionados lo apoyó al simpatizar con la causa de las manifestaciones.

“Un gran porcentaje del ACB ha cancelado sus boletos de temporada”, indicó Martin. “Hay muchos aficionados alrededor de la MLS que se han acercado a mí. Es una de las cosas favoritas de la comunidad del fútbol: lo cerca que estamos”.

El aliento de Angel City Brigade, Galaxians, LA Riot Squad, Galaxy Outlawz y otros grupos de aficionados juega un papel importante al hacer del Galaxy una fortaleza en el DHSP, un estadio donde el equipo no perdió en toda la temporada regular pasada y en el que ganó su sexto título de la MLS.

El pasado sábado, 12 de julio, los aficionados tampoco cantaron en reclamo “al silencio de LA Galaxy” ante las redadas masivas de ICE, algo que notó el director técnico del equipo, Greg Vanney.

“Reconocemos que el volumen en el estadio es diferente”, dijo Vanney, tras el partido ante D.C. United. “Como he dicho antes, los aficionados tienen derecho a tomar las posturas que quieran, y nuestro trabajo es salir e intentar ganar partidos. Queremos que los aficionados vengan, que se sientan seguros, que sientan que éste es su club y el lugar en el que quieren estar, y nosotros intentamos hacer nuestro trabajo en el campo para contribuir a que así sea”.

El miércoles se tiene programada, por medio de las redes sociales, una marcha de protesta de aficionados del Galaxy antes del partido ante Austin (7:30 p.m.).

El Galaxy aprobó el tifo gigante que se utilizó el 4 de julio, en el que había tres figuras hispanas y un mensaje que decía: “Fight Ignorance, Not Immigrants” (Luchen contra la ignorancia, no contra los Inmigrantes).

De acuerdo con la vocera del equipo, el club ha tenido múltiples pláticas —antes y después del partido del 4 de julio— en juntas individuales y en pequeñas reuniones con los líderes de los grupos de apoyo del Galaxy, incluyendo el ACB, para tratar de resolver el tema.

El LA Galaxy trabaja activamente con grupos comunitarios como CARECEN, Heart of Los Angeles y All Peoples Community Center, entre otros.