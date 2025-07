Celebridades del deporte y espectáculo reaccionan y despiden a Hulk Hogan tras su fallecimiento

El mundo del espectáculo y el deporte lamenta la pérdida de Hulk Hogan, ícono indiscutible de la lucha libre profesional, quien falleció este jueves a los 71 años tras sufrir un paro cardíaco en su residencia. La noticia conmocionó tanto a fanáticos como a colegas, quienes no tardaron en rendirle tributo en redes sociales y medios de comunicación, reconociendo su impacto cultural y deportivo a lo largo de más de cuatro décadas.

Nacido como Terry Gene Bollea, Hogan se convirtió en un fenómeno mundial en los años 80 gracias a su carisma, su físico imponente y su estilo inconfundible. Con su eslogan de “Hulkamania” y su imagen teñida de rojo y amarillo, se posicionó como la cara de la antes conocida como la World Wrestling Federation (hoy WWE), llevando la lucha libre a un nuevo nivel de popularidad. Su histórica hazaña en WrestleMania III, donde levantó a André el Gigante frente a millones de espectadores, quedó grabada en la memoria colectiva como uno de los momentos más icónicos de la lucha libre.

ARCHIVO - Hulk Hogan posa durante el Foro de los Premios MTV a los Videos Musicales en el Radio City Music Hall, el 30 de agosto de 2006, en Nueva York. (Jason DeCrow/AP)

A lo largo de su carrera, Hogan ganó múltiples campeonatos mundiales, fue el evento principal de numerosas ediciones de WrestleMania y protagonizó rivalidades legendarias con figuras como Randy Savage, The Ultimate Warrior y Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Su influencia fue tan grande que fue inducido al Salón de la Fama de la WWE en dos ocasiones, una como luchador y otra como miembro del grupo nWo, que marcó una era en la lucha libre durante los años 90.

Tras conocerse la noticia de su muerte, la comunidad de la lucha libre y celebridades de distintas disciplinas reaccionaron con tristeza y admiración a quien popularizó el romper sus camisetas durante las competencias o en cualquier otra situación como la Convención Nacional Republicana en favor de Donald Trump y J.D. Vance.

“Es un héroe de infancia”, dijo Johnson, quien recordó un momento a sus 12 años de edad que tuvo con Hogan cuando lo vio luchar en vivo. Johnson logró obtener una venda que había usado Hogan durante esa función de 1984 en Madison Square Garden y este se la regresó al icónico luchador.

ARCHIVO - El campeón de peso pesado de la Federación Mundial de Lucha Libre, Hulk Hogan, a la izquierda, y Mr. T. aparecen en una conferencia de prensa el 18 de marzo de 1985, en el Madison Square Garden de Nueva York. (Corey Struller/AP)

“Te di tu venda ‘Hulkster’ de regreso en los vestidores de Madison Square Garden. Quedaste impactado y muy feliz después del combate porque me dijiste que esa era tu última venda, y que si no fuera por mí, no habrías podido volver a hacerla”, dijo Johnson en Instagram el viernes. “Me prometiste que harías más y me darías una venda de Hulkster como agradecimiento… Un mes después, en el Madison Square Garden, hiciste justo eso. Cumpliste tu palabra, con un apretón de manos y un ‘gracias, chico’. Y eso significó muchísimo para ese niño de 12 años”.

Dieciocho años después, Johnson enfrentaría a Hogan en Wrestlemania X8 en 2002. Aunque Johnson ganó el combate y Hogan le pasó la antorcha esa noche, el actor dijo que Hogan “arrasó”.

“Llenaste todas las arenas y estadios del país en tu mejor momento como Hulk Hogan, camino a convertirte en el mejor de todos los tiempos”, dijo ‘The Rock’. “Desde lo más profundo de mi ser, y en nombre de este mundo salvaje y alocado de la lucha libre profesional que amamos, te digo ahora y para siempre, gracias por la casa, hermano... gracias, por la casa”.

ARCHIVO - Hollywood Hulk Hogan le pone una llave de estrangulamiento al cuello a la estrella de baloncesto de Utah Jazz, Karl Malone, en un combate de lucha libre de pago por evento el 12 de julio de 1998, en San Diego. (Lenny Ignelzi/AP)

Ric Flair, una de las leyendas más cercanas a Hogan, expresó su sorpresa y recordó cómo el ‘Hulkster’ lo apoyó durante sus momentos más difíciles, incluso económicamente. Su hija, Charlotte Flair, también se mostró profundamente afectada, señalando que Hogan había sido una figura constante a lo largo de su vida.

Triple H, actual directivo de la WWE, destacó que Hogan fue el prototipo de lo que significa ser una superestrella y afirmó que su influencia traspasó generaciones. Jake ‘The Snake’ Roberts lo describió como una inspiración y aseguró que su legado vivirá para siempre. Otros nombres como JBL, Shawn Michaels, Chris Jericho y Sgt. Slaughter también compartieron mensajes de respeto y despedida.

Sylvester Stallone, quien compartió escena con Hogan en la película Rocky III de 1982, en la que Hogan interpretó al luchador “Thunderlips”, envió un mensaje en redes sociales.

“Perdí a un gran amigo hoy. Hulk Hogan fue más que una estrella, fue una fuerza de la naturaleza. Me siento honrado de haber compartido el ring y la pantalla con él. Le dio un brillo increíble a Rocky III y un recuerdo inolvidable al mundo. Lo voy a extrañar muchísimo”.

ARCHIVO - Muhammad Ali, de izqueirda a derecha, Liberace y Hulk Hogan se reunieron en el Madison Square Garden preparándose para su próximo evento de lucha libre, el 29 de marzo de 1985 en Nueva York. Ali fue el árbitro invitado y Liberace el cronometrador cuando Hulk Hogan y Mr. T, conocidos por el Equipo A, se enfrentaron a Rowdy Roddy Piper y Paul (Mr. Wonderful) Orndorff. (Marty Lederhandler/AP)

La noticia también resonó fuera del universo de la lucha libre. El presidente Trump lo calificó como un “gran amigo” y “auténtico patriota”, mientras que el vicepresidente Vance recordó que Hogan fue uno de los primeros ídolos de su infancia. Celebridades como Mario López y Brooke Shields rememoraron su calidez y profesionalismo durante sus colaboraciones.

“Crecí corriendo como un auténtico Hulkamaniac”, dijo López en su publicación de una foto Hogan. “La única celebridad que me ha fascinado de verdad al conocerla. La noticia del fallecimiento de Hulk Hogan me impacta profundamente; siento que parte de mi infancia se ha ido. El pañuelo, la flexión, la caída de piernas, la energía desbordante... era el superhéroe para muchos de nosotros. Descansa en paz, hermano... Una leyenda para siempre”.

Por su parte, dos de las figuras más mediáticas de la nueva generación del entretenimiento deportivo también se expresaron. Jake Paul escribió en sus redes: “Descansa en paz, Hulk Hogan. Gracias por inspirarnos a todos a ser más grandes que la vida misma. Siempre fuiste un héroe para mí”.

ARCHIVO - Hulk Hogan, a la derecha, y su hijo Nicholas, a la izquierda, su esposa Linda y su hija Brooke llegan a los Pemios MTV a los Videos Musicales 2006 en Nueva York, el 31 de agosto de 2006. (STUART RAMSON/AP)

Su hermano, Logan, quien es parte de la WWE, publicó que “No existiría mi versión en WWE sin la influencia de Hulk Hogan. Su energía, su presencia, su legado… me moldearon. Gracias por abrirnos el camino”.

Atletas de otras disciplinas como Rob Gronkowski, Georges St-Pierre, Robert Griffin III y Kendrick Perkins también reaccionaron con pesar, resaltando cómo Hogan influenció no solo la lucha libre, sino el deporte en general como símbolo de fuerza, determinación y espectáculo.

No obstante, su muerte también provocó reflexiones críticas. Para muchos fans afroamericanos, el legado de Hogan es complejo, marcado por su histórica importancia en la cultura pop, pero también por las controversias racistas que salieron a la luz en 2015 y que lo alejaron temporalmente del público. Su figura genera tanto admiración como cuestionamientos, especialmente entre quienes crecieron viéndolo como héroe y luego enfrentaron la decepción de sus actos.