Venus Williams no logra encadenar triunfos desde 2019 y pierde ante Magdalena Frech en DC

Cuando la aspiración de Venus Williams de encadenar victorias por primera vez desde 2019 terminó con un derechazo que aterrizó largo, los espectadores que acudieron a su encuentro en el Abierto de Washington le dieron una ovación de pie. Ella respondió con una sonrisa y el tipo de pirueta y saludo que usualmente reserva para celebrar victorias.

Williams no había competido en más de un año, y aunque este torneo terminó para ella después de una derrota el jueves en la segunda ronda 6-2, 6-2 ante Magdalena Frech, la número 24 del mundo, el simple hecho de estar de vuelta en la cancha fue significativo para la ganadora de siete títulos de Grand Slam en individuales —y sus muchos fanáticos.

“Oh, me divertí mucho. Definitivamente no fue el resultado que quería, pero aún así fue una experiencia de aprendizaje. La parte del deporte y la vida es que nunca dejas de aprender”, dijo Williams, de 45 años. “Pude jugar muchos partidos aquí y eso definitivamente fue un plus. Los fanáticos en D.C. son simplemente épicos. No podría haber estado más feliz con mi primera semana de regreso”.

Su victoria en la primera ronda el martes contra Peyton Stearns, la número 35 del mundo, convirtió a Williams en la mujer de mayor edad en ganar un partido de individuales a nivel de gira desde que Martina Navratilova lo hiciera a los 47 años en 2004.

Esa fue la primera victoria de Williams en individuales desde 2023, y bromeó después diciendo que estaba motivada para tener éxito porque quería volver al seguro de gastos médicos de la WTA tras estar fuera del circuito por más de un año.

Este torneo de cancha dura fue el primer evento para Williams desde marzo de 2024; se ausentó debido a una cirugía por fibromas uterinos.

“La atención médica es tan importante —y el acceso a la atención médica y poder ver a los médicos correctos y los mejores para lo que estés pasando”, dijo Williams. “Obviamente es un momento divertido y gracioso, pero es un problema con el que la gente está lidiando, así que es serio”.

También ganó un partido de dobles en Washington, y disputó un total de cuatro partidos en cuatro días —dos en individuales y dos en dobles— que finalmente le pasaron factura.

“Siento que me quedé sin energía hoy, desafortunadamente”, dijo Williams. “Busqué la energía, y no la encontré”.

La última vez que Williams ganó al menos dos partidos seguidos fue en agosto de 2019, en el Abierto de Cincinnati, donde encadenó tres victorias consecutivas antes de perder ante Madison Keys en los cuartos de final.

Williams comenzó bien contra Frech, adelantándose 2-1. Pero Frech se llevó siete games seguidos para hacerse con el primer set y liderar 2-0 en el segundo.

Frech es una polaca de 27 años cuya mejor actuación en un Grand Slam fue llegar a la cuarta ronda del Abierto de Australia 2024 antes de perder ante Coco Gauff.

“No puedo ni imaginar cómo se empuja a sí misma”, dijo Frech sobre Williams. “Es realmente asombroso”.

El espectáculo bajo las luces de esta noche giró en torno a Williams, fue recibida con una ovación más fuerte cuando salió a la cancha. Cada vez que desplegaba uno de sus potentes golpes de fondo —y no se equivoquen, todavía puede golpear la pelota con fuerza—, la multitud en el estadio principal rugía.

El problema para Williams: frecuentemente no lograba calibrar adecuadamente esos tiros, incluyendo cuando envió un golpe de derecha muy lejos tras avanzar rápidamente para alcanzar una pelota corta del raqueta de Frech. Eso le dio a Frech una ventaja de 3-2.

Williams bajaba la cabeza o encogía los hombros después de algunos de sus 14 errores no forzados en el primer set, más del doble que Frech. Los fanáticos a menudo respondían con un “Awwww” de inmediato, antes de intentar animar a Williams gritando apoyo.

Hubo cánticos acompañados de aplausos de “¡Venus!” cuando rompió para acercarse 4-2 en ese set. Pero Williams no ganó otro juego.

“Hay tantos aprendizajes de aquí. Sé exactamente en qué necesito trabajar, dónde puedo mejorar”, dijo Williams, quien también aceptó una invitación de comodín para jugar en el Abierto de Cincinnati el próximo mes. “La buena noticia es que siempre estoy en control del punto . La parte importante es poner la pelota dentro”.

En otra acción del jueves, la primera cabeza de serie Jessica Pegula perdió ante Leylah Fernandez, subcampeona del US Open 2021, 6-3, 1-6, 7-5, y Emma Raducanu dominó su primer enfrentamiento profesional contra Naomi Osaka, imponiéndose 6-4, 6-2 en el duelo entre campeonas del Abierto de Estados Unidos.

Entre los hombres sembrados que avanzaron se encuentran el Ben Shelton (4) ,Frances Tiafoe (6), Alex de Miñaur (7), Daniil Medvedev (8), Alejandro Davidovich Fokina (12) y Brandon Nakashima (14).

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes