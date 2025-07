Padres adquieren a Mason Miller y Azulejos a Shane Bieber en últimas horas del mercado MLB

(Sara Nevis / Associated Press)

Los Padres de San Diego añadieron al cerrador Mason Miller y los Azulejos de Toronto incorporaron al abridor Shane Bieber en unas agitadas últimas horas previo al cierre el jueves del mercado de canjes en las Grandes Ligas.

Las transacciones recientes se sumaron a varios acuerdos en los últimos días, incluyendo la adquisición del toletero Eugenio Suárez por parte de los Marineros entrada la noche del miércoles. Pero varios nombres importantes aún podrían cambiar de equipo, incluyendo al abridor derecho Mitch Keller (Pittsburgh), el jardinero Steven Kwan (Cleveland) y los lanzadores Zac Gallen y Merrill Kelly (ambos de Arizona).

Los equipos tienen hasta las 6 de la tarde, hora de Nueva York, para completar canjes sin restricciones.

Padres añaden al All-Star Mason Miller y al zurdo JP Sears de los Atléticos Miller, de 26 años, es uno de los mejores relevistas del momento, dueño de una recta que promedia más de 101 mph. All-Star en 2024, el derecho tiene 20 salvamentos en 23 oportunidades, efectividad de 3.76 y 59 ponches esta temporada. Está bajo control del equipo hasta 2029.

Los Padres también añadieron a JP Sears, un zurdo con foja de 7-9 y efectividad de 4.95 esta temporada, con 95 ponches en 22 aperturas.

San Diego envió a los A’s un paquete de prospectos, incluyendo al cotizado campocorto dominicano Leo De Vries y a los lanzadores derechos Henry Báez, Eduarniel Núñez y Braden Nett. Tanto Báez como Núñez son dominicano

Bieber se va a Toronto, cerca de regresar a la MLB Bieber se encamina a los Azulejos, líderes del Este de la Liga Americana, en un acuerdo con los Guardianes de Cleveland.

Los Guardianes también enviaron al derecho Paul Sewald a los Tigres de Detroit, sus rivales de división que comandan la Central de la Americana.

Bieber, quien está en proceso de recuperación de una cirugía Tommy John a la que se sometió en abril de 2024, ha realizado cinco aperturas de rehabilitación. Su salida más reciente fue el martes para la sucursal de Doble A en Akron, en la que permitió una carrera con tres hits y ponchó a siete en cuatro entradas. Su próxima apertura de rehabilitación estaba programada para el domingo.

Los Guardianes recibirán al derecho Khal Stephen de los Azulejos.

Bieber había pasado toda su carrera en Cleveland, y ganó el premio Cy Young de la Liga Americana en 2020. Tiene una foja de 62-32 en su carrera, con una efectividad de 3.22 y 958 ponches en 136 juegos. Totaliza 134 aperturas desde su debut en 2018.

Aceptó un contrato de un año por 14 millones el otoño pasado con una opción del jugador de 16 millones para 2026.

Tigres adquieren al cerrador Kyle Finnegan de los Nacionales Los Tigres adquirieron a Kyle Finnegan de Washington por dos prospectos, dijo una persona familiarizada con el acuerdo a The Associated Press. La persona habló bajo condición de anonimato porque el intercambio aún no había sido oficializado.

Finnegan, de 33 años, fue All-Star en 2024, pero su velocidad ha disminuido esta temporada. Tiene 20 salvamentos con una efectividad de 4.38 en 2025.

Los Nats obtuvieron Josh Randall y R.J. Sales, lanzadores de ligas menores que fueron seleccionados por Detroit en el draft de 2024.

Los Cubs añaden más lanzadores, intercambian por Andrew Kittredge de los Orioles Los Cubs continuaron buscando ayuda en el montículo, añadiendo al derecho Andrew Kittredge de los Baltimore Orioles un día después de acordar un trato con los Washington Nationals por el derecho Michael Soroka.

