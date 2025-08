Mikal Bridges acuerda una extensión de 150 millones con los Knicks según fuente de AP

(Michael Conroy / Associated Press)

Mikal Bridges acordó el jueves una extensión de cuatro años y 150 millones con los Knicks de Nueva York, según una persona con conocimiento de los detalles.

La persona confirmó el acuerdo a The Associated Press bajo condición de anonimato porque no había sido anunciado. Fue reportado por primera vez por ESPN.

Los Knicks cedieron cinco selecciones de primera ronda para adquirir a Bridges el pasado junio y él los recompensó aceptando menos de lo que podría haber ganado para asegurar un futuro con sus excompañeros de Villanova, Jalen Brunson y Josh Hart.

Bridges podría haber ganado 156 millones en esta extensión, o incluso más si hubiera esperado hasta que su contrato expirara el próximo verano. En cambio, aceptó el acuerdo que podría permitir a los Knicks tener flexibilidad futura para seguir construyendo un equipo que llegó a las finales de la Conferencia Este la temporada pasada por primera vez desde el año 2000.

Bridges realizó un par de jugadas defensivas importantes cuando los Knicks eliminaron al campeón de la NBA 2024, Boston, en la segunda ronda.

Bridges jugó en todos los partidos, como lo ha hecho en cada temporada en la NBA, y promedió 17.6 puntos. También jugó en todos los partidos en la universidad antes de aparecer en los 556 desde que ingresó a la NBA como una selección de primera ronda en 2018.

Ayudó a Phoenix a llegar a las Finales de la NBA en 2021 y fue subcampeón al Jugador Defensivo del Año la temporada siguiente, antes de ser traspasado a Brooklyn en la fecha límite de cambios de 2023 como parte del paquete por Kevin Durant.

Bridges promedió 26.1 puntos en los últimos 27 partidos de esa temporada y 19.6 en 2023-24, antes de convertirse en una pieza ofensiva de apoyo con los Knicks detrás de Brunson y Karl-Anthony Towns.

