Ricky Pearsall: de herida de bala al receptor clave de los 49ers

La temporada de novato de Ricky Pearsall con los 49ers de San Francisco nunca despegó realmente.

Molestas lesiones lo mantuvieron fuera de casi todo el campamento de entrenamiento y luego recibió un disparo en el pecho durante un intento de robo por parte de un joven de 17 años en San Francisco, aproximadamente una semana antes del inicio de la temporada.

Pearsall sobrevivió al tiroteo y regresó al campo para los últimos 11 juegos, pero no pudo realmente demostrar por qué los Niners lo eligieron en la primera ronda.

“Sentía que estaba en desventaja”, expresó Pearsall. “Me gusta decir que me levanté de la cama y empecé a correr rutas porque casi lo hice. No puedes realmente rehabilitar una herida de bala. Así que básicamente me levanté de la cama y empecé a correr rutas en la semana siete... Desde esa semana siete en adelante, ese fue mi campamento de entrenamiento. Esas prácticas entre semana, antes de los juegos, ese fue mi campamento de entrenamiento, para mí.”

Pearsall impactó de inmediato a su regreso al campo y logró una recepción de touchdown de 46 yardas en una victoria en la semana nueve en Tampa Bay. Luego atrapó solo dos pases en los siguientes cinco juegos mientras luchaba por convertirse en una parte consistente de la ofensiva.

Pearsall pensaba que aún se estaba desmarcando durante ese período, pero simplemente no recibía el balón, aunque no es tan simple en la compleja ofensiva de San Francisco, basada en gran medida en el tiempo.

A veces hacía un movimiento extra para liberarse de la cobertura en la línea o daba un paso adicional para abrirse en el campo, pero era demasiado tarde para el quarterback Brock Purdy.

“Tuvimos un par de esos momentos y hubo ocasiones en las que él lo llevó un poco más profundo y luego se desmarcó”, comentó Purdy. “Él decía: ‘amigo, estaba abierto’. Yo le decía que en el tiempo de la jugada, lo necesitaba más rápido. Creo que hacia el final de la última temporada, viste a Ricky salir de su caparazón, estaba jugando dentro de nuestro sistema y tiempo.”

Eso fue evidente en los últimos dos juegos cuando Pearsall tuvo 14 recepciones para 210 yardas y dos touchdowns en un final que le dio confianza a una temporada de novato por lo demás difícil.

El repunte de Pearsall al final de la temporada proporcionó un raro punto brillante al final de una decepcionante campaña de seis victorias para los 49ers. Su papel es mucho más importante en 2025 después de que Deebo Samuel fue traspasado a Washington en la temporada baja y que esperan que Brandon Aiyuk se pierda el inicio de la temporada recuperándose de una cirugía de rodilla.

San Francisco tiene pocas opciones probadas en la posición de receptor debido a que el recién adquirido Demarcus Robinson podría ser suspendido por un arresto por conducir bajo la influencia. Tampoco saben cuándo podrá jugar Jauan Jennings, pues actualmente está fuera de juego por una lesión en la pantorrilla.

Pearsall ha mantenido ese rendimiento en el campamento de entrenamiento donde ha sido el mejor receptor de San Francisco desde que regresó de una lesión en el tendón de la corva.

“Para ser honesto, lo estoy abordando de la misma manera”, reconoció.

Pearsall sigue lidiando con las secuelas del tiroteo después de 11 meses, incluso si físicamente está sano una vez más. Ha expresado interés en hablar con el joven de 17 años acusado de su tiroteo, pero se está enfocando primero en estar bien consigo mismo.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes