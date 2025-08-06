Son Heung-min ya viste de negro y oro: ‘LAFC no era mi primera opción, pero ahora estoy aquí para ganar’

Son Heung-min ya es oficialmente jugador del LAFC. El delantero surcoreano fue presentado este miércoles ante los medios de comunicación en el BMO Stadium, marcando uno de los movimientos más resonantes en la historia reciente de la MLS. El club angelino espera que su llegada represente un impulso mayúsculo en la cancha tanto como con la base de aficionados asiáticos.

Sus primeras palabras como jugador oficial del LAFC llegaron casi a la media hora del inicio de su presentación. Su mensaje fue crudamente honesto y claro.

“Soy sincero, no era mi primera opción”, dijo Heung-min. “Pero la primera llamada que recibí cuando terminó la temporada fue la de John [Thorrington], y él me hizo cambiar de opinión, me cambió el corazón, me cambió la mente. Me mostró el destino, el lugar donde debía estar. Y mira, ahora estoy aquí, más que feliz. Estoy muy, muy emocionado de verlos a todos los aficionados coreanos ahí fuera. Ayer estuve en el partido, vi cómo animaban [a los jugadores] como locos. Fue una locura. Solo quería correr al campo y demostrar mi rendimiento. Así que sí, solo quiero dar las gracias a todos los que han hecho un gran esfuerzo para estar aquí conmigo. Estoy aquí para ganar. No estoy aquí solo”.

Heung-min tuvo el primer vínculo con la afición del Negro y Oro el martes, en el partido de Leagues Cup frente a Tigres UANL, cuando el club proyectó la imagen de Son en el jumbotron durante la primera mitad; los más de 15.000 aficionados presentes reaccionaron con una ovación al verlo. LAFC ganó el encuentro 2-1 gracias a un doblete de David Martínez, que dejó mal parado a los mexicanos en el torneo. Ambos equipos dependen de los resultados de la última jornada de la primera fase para saber su futuro en el torneo internacional.

Anuncio

Son Heung-min is oficially an LAFC player. pic.twitter.com/Fw71GWa1hd — Jad El Reda (@jadelreda) August 6, 2025

Heung-min visitó por primera vez el estadio angelino en 2019 y desde entonces estuvo bajo el radar del club.

“Este movimiento refleja una visión compartida y audaz, una ambición inquebrantable”, dijo Thorrington, el copresidente y gerente general de LAFC. “Simplemente no habría sido posible sin su apoyo y su inversión en esta búsqueda compartida de la grandeza. Su compromiso, nuestro compromiso de construir algo especial aquí en Los Ángeles, sigue elevando nuestro club y nuestra ciudad. Como uno de ellos dijo sabiamente, nuestro club y estos momentos son para nosotros un regalo para nuestra ciudad. A Sonny, gracias por creer en este proyecto”.

La llegada de Heung-min tiene eco más allá del campo. Los Ángeles alberga una de las mayores comunidades surcoreanas fuera de Corea del Sur, especialmente en Koreatown, que está muy cerca del estadio.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ofreció un reconocimiento al surcoreano al declararlo oficialmente “angelino”.

“Es un gran paso adelante para nuestra ciudad, que se prepara en solo 11 meses para dar la bienvenida al mundo con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, dijo Bass. “Por eso, su decisión de venir aquí ahora envía un mensaje muy claro. Los Ángeles no solo está preparada para acoger la FIFA. Los Ángeles está preparada para liderar. … Y Sonny, sé que has dicho que este es el momento perfecto. Quiero que sepas que estamos totalmente de acuerdo contigo. Pero no solo para Los Ángeles, es más que perfecto”.

El fichaje ha sido recibido como un símbolo cultural y un motivo de orgullo para esas comunidades.

Anuncio

“Es algo personal para nuestra comunidad coreano-estadounidense. Y tú lo sabes, Sonny, probablemente lo sabes. Hay un debate en el país sobre dónde viven más coreanos fuera de Seúl, y es una lucha entre Nueva York y Los Ángeles. Pero hoy vamos a decir que la población coreana en Los Ángeles es la más grande fuera de Seúl”, señaló la alcaldesa. “Y Sonny, llegas en el momento perfecto, porque este año ha sido muy duro para Los Ángeles. Pero hemos recuperado nuestro impulso y nuestra magia. Y hoy celebramos que juntos somos una sola ciudad. Así que, a todo el LAFC, gracias por su audacia, su visión y su compromiso por construir un club que refleje la audacia de esta ciudad”.

Desde lo deportivo, Son aporta experiencia de élite tras una década en el Tottenham Hotspur, donde fue figura destacada con más de 170 goles. Se incorpora con expectativas de impacto inmediato en un estilo ofensivo ya consolidado en LAFC.

Además, su llegada abre interesantes opciones tácticas: con jugadores como Denis Bouanga en la plantilla, el técnico Steve Cherundolo evalúa cómo integrarlo sin sacrificar lo ya establecido en el ataque.

Desde el punto de vista deportivo, la llegada de Son plantea un nuevo escenario para Cherundolo. Con el delantero francés, como figura consolidada en la banda izquierda, se anticipa un dilema táctico interesante: ¿Jugará Son por derecha? ¿Se le dará libertad como segundo delantero? ¿Reconfigurará por completo el sistema ofensivo? Lo que sí es seguro es que el LAFC ahora cuenta con una de las duplas más explosivas de toda la MLS.

Según el analista de FOX Deportes, la llegada del nuevo jugador, permitirá a un mejoramiento en un equipo que es considerado con una artillería de ataque de por sí muy eficaz liderada por Denis Bouanga.

“Una vez le pregunté a Pep Guardiola cuando estaba con Bayern de Munich, cómo hacía eso”, recordó Laguna. “La competencia interna es importante. Eso levanta al equipo y va a tener que ponerse las pinzas. Ayer vimos a [David] Martínez, qué partido se jugó anoche. El chavo tiene 19 años. Creo que la llegada de alguien como Son, para él va a ser de mucho aprendizaje. Bouanga, el ego, va a tener que aguantarse y va a tener que jugar bien. Es una linda competencia. Creo que le hace bien al equipo que ahí anda y pueden cerrar muy fuerte”.

Anuncio

El club angelino, que en los últimos años ha fichado a estrellas como Carlos Vela, Gareth Bale, Giorgio Chiellini y Olivier Giroud, con Heung-min, da otro paso a su consolidación como marca global. El fichaje fue estimado en $26 millones, superando el récord anterior de la MLS de $22 millones que pagó el Atlanta United por el jugador oriundo de la Costa de Marfil, Emmanuel Latte Lath.

Giroud debutó con el LAFC en agosto de 2024, con las expectativas de ir más allá de su tiempo preestablecido, pero el francés nunca encajó y mucho menos de lo esperado al no alcanzar siquiera el año con el equipo. Ante la salida del delantero, algunos reportes indicaron que su pronta salida se dio no solo por las malas actuaciones sino que tampoco pudo conectarse con sus compañeros en su totalidad, en particular con su compatriota Bouanga.

“Yo creo que esta vez va a ser diferente, porque creo que al equipo lo van a componer alrededor de lo que es Son como jugador”, dijo Julio ‘Chiva Mayor’ Ramos, quien es uno de los cofundadores de la barra 3252. “Creo que con Giroud no fue así. Él fue como una pieza más que se agregó al equipo para que ayudara, algo que nunca se pudo dar. Con Sonny creo que es la cara, ahora sí, oficialmente, de lo que es Los Ángeles Football Club, y va a ser muy diferente. Creo que el equipo lo van a formar alrededor de él y eso va a estar bien para tratar de lograr más campeonatos”.