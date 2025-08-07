Cruz Azul se despide con triunfo en penales tras empate ante los Rapids en la Leagues Cup

En un duelo de eliminados en la Leagues Cup, Cruz Azul y los Rapids de Colorado se enfrentaron este jueves en el Dignity Health Sports Park en busca de terminar mejor posicionados en sus respectivas tablas.

El juego, que abrió la doble jornada que precedió al LA Galaxy contra Santos Laguna, terminó empatado 2-2 y se definió desde los 12 pasos, en donde el conjunto mexicano se llevó el triunfo por 5-4 y sumó un punto más para culminar su participación con cuatro unidades, mismos puntos que alcanzaron los Rapids.

Cruz Azul había llegado como amplio favorito para llevarse el campeonato, pero poco o nada demostró durante el torneo y además se llevó la peor derrota jamás que le haya propinado un conjunto de la MLS a otro de la Liga MX al caer con el Sounders de Seattle 7-0.

Anuncio

La primera anotación de los Rapids no tardó en llegar y los pocos aficionados que se hacían presentes no tardaron en dejar saber su descontento a los cruzazulinos.

Rafael Navarro recibió un pase de Sydney Wathuta en la media luna, al borde del área grande, y el brasilero envió un potente derechazo para abrir el marcador a los 3 minutos. Era el 1-0.

Cole Basset cobró un tiro libre por la izquierda que conectó Andreas Maxo, ganándole la espalda a varios jugadores del Cruz Azul, y a los 41 minutos amplió el marcador 2-0.

The second one for @ColoradoRapids!



Andreas Maxsø in a free kick ⚽#LeaguesCup2025 🏆 pic.twitter.com/U9PJmNywqI — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 8, 2025

Aunque el marcador reflejaba un dominio de los Rapids, mucho tuvo que ver por las grandes atajadas del portero Nicolas Defreitas-Hansen. Sin embargo, Cruz Azul siguió insistiendo y poco a poco fue rompiendo la muralla creada por el portero de Colorado.

El descuento del Cruz Azul llegó por medio de un autogol, cuando Wilmer Ditta intentó enviar un centro con el empeine y se encontró con Wayne Frederick en el camino, que desvió el disparo para que tomara un efecto inalcanzable para el portero y el 2-1 a los 43 minutos.

Para la segunda mitad, Cruz Azul buscó el empate por todos los medios, hasta que a los 78 minutos, Ignacio Rivero conectó de gran manera un centro, sin dejar caer el balón, e igualar las cosas 2-2 y obligar a los penales.

Decisión por penales

Cruz Azul:

Lira anotó Bogusz anotó Paradela anotó Piovi anotó Rodriguez anotó

Rapids: