El LA Galaxy golea a Santos Laguna y avanza a Cuartos de Final de la Leagues Cup

Con la necesidad de ganar con una diferencia de tres goles para poder pasar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup, el LA Galaxy enfrentó el jueves al Santos Laguna de la Liga MX en el Dignity Health Sports Park.

El conjunto de Greg Vanney se mantuvo volcado sobre la portería lagunera y derrocho varias oportunidades, sin embargo, para el final del primer tiempo ya goleaba 3-0. Al final, el LA Galaxy derrotó 4-0 a Santos y avanzó a la siguiente fase del torneo.

Los angelinos no perdieron el tiempo y se fueron con todo sobre el onceno mexicano y a menos de un minuto se vieron arriba en el marcador con la anotación de Joseph Paintsil. El mediocampista recibió un pase de Mauricio Cuevas por la derecha y a primer toque venció al portero Carlos Acevedo para el 1-0 a los 51 segundos de juego. Era el 1-0.

¡No nos dejaron ni acomodarnos! 🤯⚽️ @LAGalaxy came out strong in search of qualification, and Paintsil scored the first goal after just 55 seconds! ¡Necesitan otro más para avanzar!#LeaguesCup2025 pic.twitter.com/mrm5qZ2qfw — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 8, 2025

El segundo del LA Galaxy llegó por medio del brasilero Matheus Nascimento cuando Cuevas nuevamente por la derecha, envió un balón al área chica en donde el delantero solo tuvo que empujar el balón para el 2-0 a los 39 minutos.

Maya Yoshida aprovechó un rebote que dejó Acevedo y puso el 3-0 a los 45+5. El disparo provino originalmente de Paintsil por la izquierda. Con ese resultado, el LA Galaxy se metía directamente en Cuartos.

O Captain! My Captain! 🫡 Yoshida with the third for @LAGalaxy que los mete de lleno a los Cuartos de Final!#LeaguesCup2025 pic.twitter.com/QX4E6ZMtjI — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 8, 2025

Santos se vio afectado además por la expulsión, por doble amarilla, de su delantero Anthony Lozano. Ramiro Sordo también fue expulsado, pero después de que el central había señalado el final del primer tiempo, por lo que los mexicanos empezarían el segundo tiempo con nueve jugadores en cancha.

Al pasar los minutos de la segunda parte, el LA Galaxy parecía no encontrar los espacios para seguir aumentando en la goleada.

El cuarto gol finalmente llegó hasta los 74 minutos, cuando Nascimento anotó su segundo de la noche accidentalemente. Lucas Sanabria creo el disparo, pero Nascimento desvió dentro del área para ampliar la goleada.

team work makes the dream work pic.twitter.com/Kzw94kmsKq — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 8, 2025

Con el triunfo, los galácticos alcanzaron la tercera posición de la tabla, igualando en puntos (7), pero con mejor diferencia de goles (+7) que el Orlando City (+6). Los de la Florida quedaron en la cuarta posición.