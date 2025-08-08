Así quedaron los cuartos de final de la Leagues Cup 2025
Tras el contundente marcador de 4-0 y la clasificación del Galaxy de Los Ángeles el jueves por la noche sobre Santos Laguna, el dominio de la MLS siguió siendo pronunciado en la primera ronda de estos torneos.
A pesar de que clasificaron cuatro equipos, los primeros seis con mejor puntuaje en todo el torneo siguieron perteneciéndole a la MLS. Sin embargo, como existen dos tablas de posiciones para este torneo abnormal, entre la Liga MX y la MLS y en cada una solamente avanzan cuatro, por la MLS avanzaron el Seattle Sounders, Inter Miami, LA Galaxy y Orlando. Por la Liga MX clasificaron el Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla.
Cabe considerar que la Leagues Cup sigue ofreciendo muchas ventajas para los equipos de la MLS, como son partidos de local, ningún viaje o muy pocos viajes y que los equipos mexicanos apenas comienzan sus temporadas.
Los cuatro partidos se disputarán el 19 y 20 de agosto próximo. Las fechas específicas, horarios y sedes de cada partido se anunciarán próximamente.
Por lo pronto, así quedaron las llaves de los cuartos de finales de la Leagues Cup 2025:
Partidos de Cuartos de Final de Leagues Cup 2025
- Seattle Sounders FC (MLS 1) vs Puebla (LIGA MX 4)
- Inter Miami CF (MLS 2) vs Tigres (LIGA MX 3)
- LA Galaxy (MLS 3) vs Pachuca (LIGA MX 2)
- Toluca (LIGA MX 1) vs Orlando City SC (MLS 4)
