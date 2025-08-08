Anuncio
Así quedaron los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Los Angeles Galaxy forward Gabriel Pec (11) celebrates after scoring a goal during the second h
El delantero del Los Angeles Galaxy Gabriel Pec (11) celebra tras marcar un gol durante la segunda parte del partido de la Leagues Cup contra el Cruz Azul el domingo 3 de agosto de 2025 en Carson, California. (AP Photo/Eric Thayer)
(Eric Thayer / Associated Press)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Tras el contundente marcador de 4-0 y la clasificación del Galaxy de Los Ángeles el jueves por la noche sobre Santos Laguna, el dominio de la MLS siguió siendo pronunciado en la primera ronda de estos torneos.

A pesar de que clasificaron cuatro equipos, los primeros seis con mejor puntuaje en todo el torneo siguieron perteneciéndole a la MLS. Sin embargo, como existen dos tablas de posiciones para este torneo abnormal, entre la Liga MX y la MLS y en cada una solamente avanzan cuatro, por la MLS avanzaron el Seattle Sounders, Inter Miami, LA Galaxy y Orlando. Por la Liga MX clasificaron el Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla.

Cabe considerar que la Leagues Cup sigue ofreciendo muchas ventajas para los equipos de la MLS, como son partidos de local, ningún viaje o muy pocos viajes y que los equipos mexicanos apenas comienzan sus temporadas.

Los cuatro partidos se disputarán el 19 y 20 de agosto próximo. Las fechas específicas, horarios y sedes de cada partido se anunciarán próximamente.

Por lo pronto, así quedaron las llaves de los cuartos de finales de la Leagues Cup 2025:

Partidos de Cuartos de Final de Leagues Cup 2025

  • Seattle Sounders FC (MLS 1) vs Puebla (LIGA MX 4)
  • Inter Miami CF (MLS 2) vs Tigres (LIGA MX 3)
  • LA Galaxy (MLS 3) vs Pachuca (LIGA MX 2)
  • Toluca (LIGA MX 1) vs Orlando City SC (MLS 4)
Eduard Cauich

Oriundo de Yucatán, México, Eduard Cauich se graduó en Periodismo de CSUN. Trabajó en Univision, MLSSoccer.com, Azteca América, La Opinión y MLS. Ayudó en el lanzamiento de HOY en 2004 y en 2011 volvió a HOY, ahora LA Times en Español.

