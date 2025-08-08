El 1er jonrón de Vierling en la temporada da a Tigres victoria sobre Angelinos

Matt Vierling, de los Tigres de Detroit, batea un jonrón de tres carreras ante los Angelinos de Los Ángeles, el viernes 8 de agosto de 2025 (AP Foto/Ryan Sun)

Matt Vierling conectó un jonrón de tres carreras en la octava entrada y los Tigres de Detroit superaron el viernes 6-5 a los Angelinos de Los Ángeles.

Los Angelinos ganaban por 5-3 cuando el relevista Reid Detmers (3-3) otorgó bases por bolas al bateador emergente Jahmai Jones y al venezolano Gleyber Torres para comenzar la entrada.

Vierling bateó por Kerry Carpenter y conectó su primer jonrón de la temporada sobre el bullpen de Detroit en el jardín izquierdo.

Los Tigres evitaron su tercera derrota consecutiva en una noche en la que Tarik Skubal permitió jonrones consecutivos por primera vez esta temporada.

Con un out en la quinta entrada y los Tigres en ventaja por 3-1, el colombiano Gustavo Campero conectó un jonrón de dos carreras al jardín izquierdo. Dos lanzamientos después, Los Ángeles tomó la delantera con el segundo cuadrangular de Zach Neto contra Skubal esta temporada.

Skubal ponchó a Nolan Schanuel. Sin embargo Mike Trout terminó con la salida más corta de Skubal en la campaña al batear un sencillo dentro del cuadro.

Troy Melton (2-1) se llevó la victoria con dos innings y un tercio de relevo. El nuevo cerrador de los Tigres, Kyle Finnegan, lanzó la novena entrada para su 23er salvamento.

Logan O’Hoppe les dio a los Angelinos una ventaja de 1-0 con un doble impulsor en la segunda, pero Detroit anotó tres veces en la parte baja del episodio.

El juego se interrumpió brevemente en la tercera entrada cuando el jardinero central de los Angelinos, Bryce Teodosio, tropezó al atrapar un elevado y se golpeó la cabeza contra la cerca. Permaneció en el juego, pero fue reemplazado por Campero para la cuarta entrada.

Por los Angelinos, el venezolano Luis Rengifo de 4-1 con una anotada. El colombiano Campero de 2-1 con una anotada y dos producidas. El cubano Yoán Moncada de 1-0.

Por los Tigres, el venezolano Torres de 3-0 con una anotada. El dominicano Wenceel Pérez de 3-0. El puertorriqueño Javier Báez de 3-1 con dos impulsadas.

