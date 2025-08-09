Laureano impulsa a Bogaerts en la 10ma y Padres dejan tendidos a Medias Rojas

Jarren Duran de los Medias Rojas de Boston, a la derecha, celebra con su compañero de equipo Masataka Yoshida (7) después de anotar desde la tercera base por un balk durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Padres de San Diego el sábado 9 de agosto de 2025, en San Diego. (AP Photo/Gregory Bull)

El dominicano Ramón Laureano conectó un sencillo que impulsó a Xander Bogaerts desde segunda base sin outs en la décima entrada, y los Padres de San Diego vencieron el sábado por la noche 5-4 a los Medias Rojas de Boston.

Con corredores en primera y segunda y el cuadro adelantado, Laureano, adquirido de Baltimore en la fecha límite de cambios, bateó un rodado contra Garrett Whitlock (5-2) por encima del tercera base Alex Bregman hacia el jardín izquierdo. Bogaerts, quien tuvo un gran juego contra su antiguo equipo, anotó.

Roman Anthony de Boston empató el juego en la novena con un doble de regla contra el cerrador All-Star venezolano Robert Suárez que trajo a Ceddanne Rafaela.

Bogaerts conectó un jonrón, tuvo un sencillo impulsor y recibió una base por bolas.

Con los Medias Rojas liderando 3-2, Giolito permitió un sencillo del dominicano Fernando Tatis Jr. al inicio de la quinta y luego retiró a Machado y el venezolano Luis Arraez. Pero luego caminó a cuatro bateadores consecutivos, incluyendo a Ryan O’Hearn y Ramón Laureano con las bases llenas, y fue relevado.

Por los Medias Rojas, el mexicoamericano Jarren Durán de 4-2 con una anotada y una producida.

