Lozano y Dreyer conducen a San Diego a triunfo ante Sporting Kansas City en la MLS

El mexicano Hirving Lozano anotó un gol y Anders Dreyer consiguió otro, además de prodigar una asistencia para que San Diego continuara su racha de victorias como visitante, al imponerse el sábado 2-0 al Sporting Kansas City.

Fue la quinta victoria consecutiva fuera de casa para San Diego y su octavo triunfo como visitante en su temporada inaugural. San Diego ha cosechado siete triunfos y un empate, por sólo una derrota, en sus últimos 10 duelos de la MLS.

Dependiendo del resultado del partido entre San José y Vancouver FC, San Diego podría terminar la noche en solitario en la cima de la Conferencia Oeste por delante de los Whitecaps

Kansas City no logró anotar nuevamente contra uno de los mejores equipos de la Conferencia Oeste. Venía de una goleada por 3-0 ante Vancouver el 26 de julio.

El “Chucky” Lozano anotó a los 23 minutos después de recibir un pase corto de Dreyer —el líder de la liga en asistencias. Colocó estupendamente su derechazo de larga distancia para abrir el marcador.

A los 70 minutos, Dreyer lanzó un zurdazo desde el centro del área para sellar el resultado. San Diego se convirtió en el primer equipo en alcanzar los 50 goles en la temporada regular de la MLS este año.

En otro encuentro, el ecuatoriano Leo Campana y el español Carles Gil anotaron con ocho minutos de diferencia en la segunda mitad, y el Revolution de Nueva Inglaterra una victoria de 2-0 sobre D.C. United para cortar una racha de nueve cotejos sin ganar. St. Louis City venció 3-1 a Nashville con un tanto del mexicano Jaziel Orozco.

Además, Toronto igualó 1-1 con el Union de Filadelfia; Dallas se impuso 2-0 a los Timbers de Portland; Atlanta United igualó 1-1 ante Montreal, y Los Angeles igualó 2-2 frente al Fire de Chicago, lo mismo que el Dynamo de Houston frente a Austin.