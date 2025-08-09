Son Heung-min debuta con LAFC y marca diferencia de inmediato

El LAFC luchó hasta conseguir un empate 2-2 como visitante contra el Chicago Fire en el SeatGeek Stadium de Bridgeview, Illinois, el sábado por la noche. El equipo negro y dorado remontó dos veces para asegurarse un punto en un partido en el que el último fichaje estrella del equipo, la sensación del fútbol surcoreano Son Heung-Min, debutó con gran impacto en el club.

El delantero de 33 años ingresó de cambio al minuto 61 y no tardó en generar impacto. Al 81’, provocó un penal tras ser derribado en el área por el defensor Carlos Terán. Luego de revisar la jugada en el VAR, el árbitro Ricardo Montero concedió la falta. El encargado de cobrar fue Denis Bouanga, quien no falló desde los once pasos y anotó su gol número 14 de la temporada, asegurando así un valioso punto para el equipo angelino.

The Sonny effect. 🏃‍♂️



Son Heung-min subs in and earns the LAFC penalty equalizer in his MLS debut. pic.twitter.com/34bHUxqHry — Major League Soccer (@MLS) August 10, 2025

Previamente, el mismo Terán había adelantado al Chicago Fire con un gol al minuto 11. Luego, Ryan Hollingshead empató al 19 de cabeza, mientras que Jonathan Bamba volvió a poner arriba al Fire al minuto 70.

El resultado deja al LAFC en quinto del Oeste con 37 puntos en 23 partidos disputados, mientras que Chicago Fire es noveno en el Este con 36 puntos en 25 duelos de temporada regular.

Heung-min llega a la MLS con una transferencia valuada en 26 millones de dólares, en lo que representa uno de los movimientos más importantes de la temporada. La estrella de la selección surcoreana buscará aportar su experiencia y calidad para reforzar a un LAFC que aspira al título.

Sonny's thoughts after his first match 🎙️ pic.twitter.com/sdwlPXryA5 — LAFC (@LAFC) August 10, 2025

El LAFC continúa con su gira de tres partidos fuera de casa al enfrentar a New England el sábado, 16 de julio, seguido por el duelo en Dallas el 23 de agosto.

