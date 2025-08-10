Canelo vs. Crawford: cartelera, horario y dónde ver la pelea histórica en vivo

Canelo Álvarez, a la izquierda, y Terence Crawford se enfrentan durante una rueda de prensa previa a su próximo combate de boxeo el viernes 27 de junio de 2025 en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

Lo que hace unos años parecía un enfrentamiento imposible, hoy es una realidad: Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se verán las caras en un combate que promete romper con récords de audiencia.

El esperado duelo se llevará a cabo el sábado, 13 de septiembre, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, donde el mexicano pondrá en juego sus títulos mundiales del CMB, AMB, OMB y FIB en la categoría supermediano (168 libras).

Canelo (63-2-2, 39 KO), de 35 años, llega tras una cómoda —y poco emocionante— victoria ante William Scull en mayo, en la que defendió con éxito sus cinturones. Ahora enfrentará el desafío de un rival invicto y considerado uno de los mejores libra por libra de la actualidad.

Anuncio

Crawford (41-0, 31 KO), por su parte, buscará hacer historia al subir desde el peso wélter para intentar destronar al campeón jalisciense. Con títulos en cuatro divisiones distintas, el estadounidense se lanza por la hazaña de conquistar una quinta corona en una categoría completamente nueva para él.

Una de las grandes novedades de este combate es su transmisión exclusiva por Netflix, sin necesidad de pagar un evento adicional. El servicio de streaming incluirá la cartelera completa como parte de cualquier plan de suscripción.



🗓 Fecha: Sábado, 13 de septiembre

🕕 Hora del evento principal: 6 p.m. (hora del Pacífico)

📺 Transmisión: Exclusiva por Netflix (suscripciones desde $7.99 en EE. UU.)

La cartelera completa será anunciada próximamente.

