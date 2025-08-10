El espejismo de la Leagues Cup se desvanece para el LA Galaxy; Sounders lo golea en la MLS

El LA Galaxy regresó el domingo a su horario habitual en la MLS, al enfrentar a los Sounders de Seattle en el Dignity Health Sports Park, tras culminar una exitosa primera fase de la Leagues Cup.

El onceno angelino, que cayó goleado 4-0 por el Sounders, es uno de los cuatro clasificados, por el lado de los equipos estadounidenses, que continuará participando en el torneo internacional cuando en Cuartos de Final enfrente al Pachuca, de la Liga MX, el próximo 20 de agosto en Carson.

Los de Greg Vanney mostraron un buen rendimiento en la primera parte del torneo de Concacaf y esperaban seguir con ese ritmo ante los Sounders.

A pesar de la derrota del domingo, el campeón defensor no está oficialmente eliminado, pero su margen de error es casi inexistente… aunque solo un milagro los metería en playoffs.

El regreso del LA Galaxy a la MLS, además, llegaba con la celebración del recuerdo del título alcanzado en 2005, por lo que 5.000 aficionados recibieron un anillo conmemorativo de aquel campeonato. Varios exjugadores como el capitán Peter Vagenas, quien cargaba con el trofeo, Cobi Jones, Todd Dunivant, Paulo Nagamura, Joseph Ngwenya y el entrenador Steve Sampson, de aquella escuadra campeona fueron homenajeados.

El primero de la goleada de Sounders llegó por medio de un autogol. Pedro de la Vega envió un centro desde la izquierda y Paul Rothrock logró llegar al centro y tocar el balón, pero fue el defensa Julián Aude el que terminó por empujar el balón en su propia portería en medio de los tropezones. Era el 1-0 a los 25 minutos.

A los 54 minutos, la visita se hizo nuevamente presente en el marcador cuando Danny Musovski recibió un pase en profundidad que el delantero conectó, pero en el primer intento el portero galáctico detuvo, sin embargo, el rebote le quedó servido y en su segundo intento puso el 2-0.

Para la segunda mitad, las cosas no cambiaron mucho y Sounders se vio beneficiado de otro rebote dentro del área chica para la tercera anotación que aprovechó Musovski para su segundo en la cuenta personal. Jesús Ferreira se perfiló y disparó con fuerza, lo que no pudo contener el portero de LA Galaxy, Novak Mićović, dejando el balón para que Musovski celebrara una vez más. Era el 3-0.

Snydell Brunell prolongó el sufrimiento del Galaxy cuando a los 85 minutos, recibió un pase de la derecha por medio de Alex Roldan, y a primer toque por el 4-0 final.

El siguiente encuentro de los angelinos será el próximo sábado, 16 de agosto, ante el Inter Miami (4:30 p.m. PT) en su visita al Chase Field de Fort Lauderdale.