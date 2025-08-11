Fermín conecta jonrón de dos carreras en triunfo de Padres sobre Gigantes

El venezolano de los Padres de San Diego Freddy Fermin felicita al dominicano Fernando Tatis Jr. tras batear un jonrón en la séptima entrada ante los Gigantes de San Francisco el lunes 11 de agosto del 2025. (AP Foto/Jeff Chiu)

Jake Cronenworth conectó un sencillo impulsor de la ventaja en la séptima entrada y el venezolano Freddy Fermin dio seguimiento con un jonrón de dos carreras ante Logan Webb mientras los Padres de San Diego respaldaron a Yu Darvish en la victoria el lunes 4-1 sobre los Gigantes de San Francisco.

Darvish (2-3) ponchó a seis y no dio bases por bolas en seis entradas, permitiendo una carrera con cuatro hits en su séptima apertura de la temporada. El lanzador derecho se perdió más de tres meses al inicio del año debido a problemas en el codo. Su primera apertura fue el siete de julio.

Robert Suárez consiguió su 33mo salvamento, para liderar la MLB.

Gavin Sheets conectó un doble al inicio de la séptima y el corredor emergente Bryce Johnson entró, anotando la carrera de la ventaja en la tercera victoria consecutiva de San Diego.

El dominicano Rafael Devers empató el juego con un jonrón en el sexto episodio. Jackson Merrill abrió la pizarra con un doble impulsor en la parte alta entre sus tres hits.

Enfrentando a San Diego por tercera vez este año, Webb (10-9) fue castigado con cuatro carreras en ocho hits, ponchó a tres y repartiendo una base por bolas en seis 1/3 entradas. Los Gigantes no pudieron darle apoyo un día después de ser blanqueados en casa 8-0 por los Nacionales.

Por los Padres, el dominicano Fernando Tatis Jr. de 5-2 con una anotada. Los venezolanos Luis Arráez de 5-0, Freddy Fermín de 4-1 con una anotada y dos remolcadas.

Por los Gigantes, el puertorriqueño Heliot Ramos de 4-0. Los dominicanos Rafael Devers de 4-1 con una anotada y una empujada, Willy Adames de 4-0.

