Keylor Navas se presenta en casa con Pumas en empate ante Necaxa

El arquero de Pumas Keylor Navas previo al partido contra Necaxa en la Liga MX, el domingo 10 de agosto de 2025, en la Ciudad de México.

Una intensa lluvia fue el marco de la presentación el domingo del arquero Keylor Navas ante los aficionados de Pumas en el estadio de Ciudad Universitaria, partido que empató 1-1 por Necaxa en el torneo Apertura mexicano.

El zaguero español Rubén Duarte se estrenó como goleador en la Liga MX al abrir el marcador por los locales con un cabezazo cruzado a los 59 minutos.

Pero Diego de Buen, ex jugador de Pumas, emparejó el marcador a los 68, con un gran disparo cruzado a media altura, y que el costarricense Navas no alcanzó a desviar pese a su lance.

En el descuento, el árbitro Guillermo Pacheco Larios fue llamado por el VAR para valorar un potencial penal a favor de Pumas, sin embargo, explicó que la acción de Kevin Rosero no había sido una falta sobre Duarte.

La igualdad deja a Necaxa en la séptima posición con cinco puntos. Pumas se ubica en el 10mo lugar con cuatro unidades.

En los últimos minutos de la primera mitad se soltó un aguacero que dejó varias zonas del campo encharcadas. Para la reanudación, la lluvia dejó de ser intensa, pero el partido sufrió un retraso debido a los trabajos para quitar la mayor cantidad de agua del campo.

Navas no había tenido mayores problemas hasta que De Buen sacó su disparo desde el borde área, que se convirtió en el primer tanto que encaja en la Liga MX.

Momentos después del empate, Guillermo Martínez tuvo la oportunidad de recuperar la ventaja para Pumas, pero no pudo impactar el balón cuando lo recibió en el área chica con el marco abierto.

Con este partido, Navas defendió por tercera ocasión la portería universitaria, luego de su debut en el torneo con un triunfo de 2-0 como visitantes ante Querétaro el 25 de julio. Llegó procedente del club argentino Newell’s Old Boys.

Los siguientes partidos del veterano costarricense de 38 años fueron en el certamen de la Leagues Cup ante Orlando (1-1) y Atlanta (3-2), en el que fue expulsado durante el descuento, por una salida en la que cometió falta en una acción de gol.

Santos se impone en casa a Chivas

Bruno Barticciotto convirtió un penal a los 29 minutos para darle a Santos la victoria 1-0 sobre Chivas.

El conjunto del Guadalajara tuvo su oportunidad de igualar también por la vía del penal, pero el disparo de Alan Pulido fue atajado por Carlos Acevedo a los 73 minutos.

El cuadro de Torreón se ubica en la 5ta posición con seis unidades, en tanto que Chivas se estancó en el 14to sitio con tres puntos.

Gonzalo Pineda renuncia a Atlas

Atlas informó a través de sus redes sociales que aceptaron la renuncia del entrenador Gonzalo Pineda, después de sufrir el sábado una goleada de 3-0 ante Pachuca.

Pineda informó que su decisión estaba motivada para que la directiva buscara un nuevo rumbo para el futuro del equipo.