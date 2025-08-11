Paramount adquiere los derechos de UFC en un acuerdo de streaming y televisión con valor de 7.7 mil millones de dólares

En una importante medida temprana bajo la nueva propiedad, Paramount adquirió los derechos mediáticos de los eventos de artes marciales mixtas de la UFC en Estados Unidos, según anunció la empresa el lunes.

Paramount firmó un acuerdo de siete años con TKO Group Holdings que incluirá 13 eventos destacados y 30 noches de combate en la plataforma de streaming Paramount+. Algunos de los combates se retransmitirán en la cadena de televisión CBS.

Paramount pagará una media de 1100 millones de dólares al año, lo que supone un total de 7700 millones de dólares, más del doble de la cantidad que TKO paga actualmente a ESPN, cuyo contrato expira a finales de 2025.

El acuerdo es una señal de que Paramount tiene la intención de ser agresiva en su búsqueda de propiedades que hagan que su plataforma de streaming sea atractiva para los consumidores, en su lucha contra Netflix, Amazon y otros competidores.

David Ellison, que se convirtió en director ejecutivo de Paramount la semana pasada después de que su empresa Skydance completara una fusión de 8000 millones de dólares con la empresa de medios de comunicación, ha sido visto en recientes combates de la UFC hablando con el presidente Trump. Ellison había estado esperando la aprobación regulatoria de la fusión entre Paramount y Skydance.

Las importantes promociones presentadas a lo largo del año por TKO y WWE se consideran herramientas poderosas para mantener suscritos a los espectadores de streaming.

En virtud del nuevo acuerdo, UFC dejará de utilizar el pago por visión para distribuir sus contenidos, lo que supone un cambio significativo. Todas las peleas estarán disponibles con una suscripción a Paramount +. TKO produce 43 eventos en directo al año, lo que supone 350 horas de programación en directo.

«Este es un momento histórico y un acuerdo emblemático para UFC, que consolida su posición como activo deportivo de primer orden», afirmó Ari Emanuel, presidente ejecutivo de TKO.