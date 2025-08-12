Antonio Campos, portero de CSU Fullerton e hijo del ‘Brody’, encuentra fuerza en su familia tras perder su hogar en Pacific Palisades

Antonio Campos, de 19 años, no solo lleva en la sangre el legado de su legendario padre, Jorge Campos, exarquero de la selección mexicana y el Galaxy de Los Ángeles. También carga con la resiliencia que lo ha formado como persona ante un acontecimiento que le hizo ver la vida de otra manera: la pérdida de su casa en los incendios de Pacific Palisades.

Hoy, en su primer año con el equipo de fútbol de los Titans de Cal State Fullerton, busca escribir su propia historia y ayudar al programa de su universidad.

“Es un éxito solo estar en el colegio. Me siento bendecido”, dijo Antonio, quien estudia negocios mientras pelea por minutos como arquero de cara a la temporada de fútbol de División I de la NCAA.

Antonio nació en Los Ángeles y creció en el área de Pacific Palisades, como el segundo hijo de Jorge Campos y la canadiense Marcy Raston. Sus hermanas eligieron el voleibol: Andrea, la mayor, incluso firmó recientemente con un club profesional en Francia después de una exitosa carrera universitaria. Antonio, en cambio, se debatía entre el baloncesto y el fútbol. En Loyola High School jugó como base armador, aunque su estatura, de seis pies, limitó sus minutos en el básquetbol.

“Michael Jordan me inspiró a jugar varios deportes”, señaló Antonio, que también practicó béisbol y voleibol.

Fue bajo la influencia y entrenamiento directo de su padre que terminó inclinándose por el fútbol y la portería durante la pandemia.

“Con mi papá todo es intenso. Mucho entrenamiento en la playa, reflejos, técnica, cortar centros. Cosas que él hacía mejor que nadie”, explicó Antonio, quien no rehúye a su apellido, pero tampoco quiere que lo defina.

Antonio Campos junto a sus padres, Marcy Raston y Jorge Campos. (Cortesía Foto familiar )

“No siento presión. Prefiero enseñar los valores que me inculcó mi padre”, dijo el guardameta. Como primera generación en su familia en asistir a la universidad en EE.UU., sabe que su camino va más allá del fútbol.

En México, Antonio tampoco sintió que tendría mucho futuro, pues su mismo padre, Jorge, criticó el año pasado a los formadores de porteros en ese país.

“Es increíble que después de 30 años, 40 años, no tengamos un portero moderno, de ese estilo, como Manuel Neuer, Ter Stegen”, dijo Jorge Campos en una entrevista reciente con ESPN.

El proyecto de Cal State Fullerton lo atrajo por otros factores más allá del deporte. La filosofía del equipo, centrada en el servicio, la ambición y el desarrollo personal, resonó con él y con su familia.

“Enfatizamos ser buenas personas. Si llegas lejos, serás mejor social y culturalmente”, explicó George Kuntz, el veterano entrenador de los Titans.

Antonio había tenido dudas de jugar a nivel universitario.

“No quería jugar a nivel universitario porque los porteros de primer año casi no juegan”, admitió. Sin embargo, le aseguraron que todos tendrían oportunidades reales si se lo ganaban entrenando. Bajo los tres postes, tendrá que pelear por minutos ante compañeros de calidad como Eoin Kennedy, Asger Hemmer y Emanuel Padilla.

“Quiero jugar, sí, pero también que mis compañeros mejoren. No se trata solo de mí”, dijo Antonio.

En 2024, los Titans destacaron por su capacidad ofensiva, pero también fue uno de los que más goles recibió. Por eso, reforzaron la portería con cuatro arqueros. Antonio se perfila como una de las promesas, con un perfil atlético y una personalidad ambiciosa que ya ha impresionado al cuerpo técnico.

“Es valiente, tiene buena técnica y está mejorando tácticamente”, dijo Kuntz.

Una tragedia que unió a la familia

Se ven casas quemadas mientras algunas aún están en pie, el jueves 9 de enero de 2025, en la sección Pacific Palisades de Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) (Mark J. Terrill / Associated Press)

En enero de 2025, la vida de los Campos cambió radicalmente cuando su casa fue destruida por los incendios de Pacific Palisades, que consumieron más de 6,800 viviendas.

“Lo perdimos todo. No conseguí sacar nada”, lamentó Antonio, aún conmovido al hablar de su casa consumida por las llamas.

Ese día, pensó volver a casa, pero decidió ir a entrenar tras recibir un mensaje de un amigo. Fue un cambio de planes que probablemente le salvó la vida.

Al inicio pensó que no era nada serio, pues no es la primera vez que era evacuado. Pero tras conocer que su casa fue afectada, la pérdida fue material y emocional.

“Mi mamá estaba destrozada. Era su primera casa en este país”, expresó Antonio, quien destacó la fortaleza de su papá.

“Lo que me sorprendió fue ver a mi papá al día siguiente riendo, haciendo bromas. Nunca lo vi llorar. Nos dio un ejemplo”, declaró Antonio sobre aquellos momentos muy difíciles.

Entre los objetos perdidos, Antonio lamenta especialmente un collar que le regaló su tío antes de morir.

“Él me apoyó cuando dejé el básquetbol. Me dijo que iba a ser profesional. Me dolió perder eso”, dijo Antonio.

Sin embargo, el incendio también unió a la familia y le enseñó una lección que va más allá del deporte: “Lo más importante para mí fue que mi familia estaba a salvo”.

Ahora, la familia Campos vive a pocas millas de su nueva universidad, junto a su madre, su padre y su hermana menor. Antonio se prepara para defender la portería y para seguir construyendo su propia historia, una que, como la de su padre, también puede inspirar.

CSU Fullerton abre la temporada regular el 21 de agosto visitando a Oral Roberts en Tulsa, Oklahoma.

