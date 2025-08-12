Venus Williams tendrá nueva Barbie en la colección Mujeres Inspiradoras

Imagen que presentó Mattel de la muñeca Barbie de Venus Williams como parte de la colección Mujeres Inspiradoras. (Mattel via AP)

Venus Williams ha motivado el lanzamiento una nueva Barbie, esta vez como parte de la colección Mujeres Inspiradoras de la compañía fabricante de muñecas.

La muñeca de Williams, que será lanzada el viernes, celebra a la gran tenista y defensora de la equidad salarial. La muñeca llevará el traje que usó Williams en 2007, cuando se coronó en Wimbledon.

Ese fue el quinto título de los siete trofeos de Grand Slam que ha ganado Venus. Además fue la primera vez que una tenista mujer recibió el mismo premio monetario que los hombres en un major.

Anuncio

La muñeca, que tendrá un precio de salida de al menos 38 dólares, presentará a Williams vestida completamente de blanco con un collar de gema verde, una muñequera, una raqueta y una pelota de tenis.

Es la segunda muñeca Barbie de Williams, que inspiró otra lanzada en mayo de 2024 cuando la empresa fabricante destacó a nueve deportistas pioneras como parte de la celebración del 65 aniversario de Barbie.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes