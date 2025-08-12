¿Quieres asistir gratis a los partidos de la Copa Mundial de 2026? La FIFA necesita 65,000 voluntarios.

Los jugadores del Chelsea FC levantan el trofeo de la Copa Mundial de Clubes junto al presidente Trump, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el propietario del Chelsea FC, Todd Boehly, en el podio tras ganar la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 el 13 de julio de 2025 en East Rutherford, Nueva Jersey.

El sueldo es inexistente, pero la ventaja podría ser ver los partidos en Estados Unidos, México y Canadá de forma gratuita durante la Copa Mundial de la FIFA el próximo verano.

La FIFA abrió el lunes el proceso de solicitud para voluntarios de la Copa Mundial. ¿Cuántos se necesitan? La impresionante cifra de 65,000 en las 16 ciudades que acogerán el formato ampliado de 48 equipos durante 39 días a partir del 11 de junio, el mayor programa de voluntariado que ha emprendido la FIFA hasta la fecha.



“Los voluntarios son el corazón, el alma y la sonrisa de los torneos de la FIFA”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. «Pueden mostrar su orgullo local, conocer los entresijos del torneo y crear recuerdos y amistades que durarán toda la vida, al tiempo que apoyan un evento histórico.

“Esperamos que las personas interesadas se unan a nosotros para dar la bienvenida al mundo a Norteamérica en 2026”.

Además de en los estadios, los voluntarios prestarán apoyo en los centros de entrenamiento, los aeropuertos y los hoteles.

La FIFA estima que 6,5 millones de aficionados asistirán a la Copa del Mundo, de los cuales 3,7 millones lo harán en Estados Unidos, 1,5 millones en México y 1,3 millones en Canadá. La final de 2022, en la que Lionel Messi lideró a Argentina frente a Kylian Mbappé y Francia, atrajo a una audiencia récord de 1420 millones de espectadores, incluidos 26 millones en Estados Unidos.

“El Super Bowl, que es fantástico, ¿tiene cuántos espectadores, 120-130 millones? La Copa del Mundo tiene mil millones», declaró Infantino a Fox Sports en abril. “Una Copa del Mundo son 104 Super Bowls en un mes”.

Los voluntarios en ediciones anteriores han sido desde estudiantes hasta personas mayores. No se requiere experiencia, pero los solicitantes deben tener al menos 18 años. Las personas interesadas pueden presentar su solicitud en fifaworldcup.com/volunteers.

Los candidatos seleccionados serán invitados a participar en las pruebas para el equipo de voluntarios, que se espera que comiencen en octubre. La formación tendrá lugar en marzo de 2026.

“Los voluntarios son el corazón de los eventos de la FIFA y los campeones de su ciudad anfitriona, ya que comparten su orgullo y pasión con aficionados de todos los rincones del mundo, dan la bienvenida a los visitantes para que experimenten la cultura única de su ciudad anfitriona y apoyan el extraordinario evento que es la Copa Mundial de la FIFA”, declaró la FIFA en un comunicado.

Los Ángeles es una de las 11 ciudades anfitrionas de Estados Unidos, con ocho partidos programados en el SoFi Stadium, incluido el debut de la selección estadounidense el 12 de junio. Tras disputar su segundo partido en Seattle el 19 de junio, Estados Unidos concluirá la fase de grupos en el SoFi el 25 de junio.

Entre los partidos que se disputarán en Inglewood hay dos de octavos de final y uno de cuartos de final. Solo un estadio, el AT&T Stadium de Arlington (Texas), ha sido elegido para albergar más partidos, con un total de nueve.

Otras ciudades anfitrionas de Estados Unidos son Seattle, Houston, Kansas City, Atlanta, Boston, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, Miami y el área de la bahía de San Francisco. Los partidos en México y Canadá se celebrarán en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Toronto y Vancouver.

“La FIFA me cambió la vida”, afirmó Craig Collins, voluntario desde hace mucho tiempo, en un vídeo. “¿Por qué quiero volver a ser voluntario? Para devolverle algo a una organización que me ha dado tanto sin saberlo”.

Collins se convirtió en la persona número un millón en unirse a la comunidad de voluntarios de la FIFA en abril de 2025.

“Estoy emocionado por presentar mi candidatura para el programa de voluntarios de 2026 y espero poder mostrar mi comunidad al mundo una vez más”.