Eva Longoria no se “desespera” en su nuevo papel de ‘La Patrona’ de Necaxa en FX

Su nombre quedó grabado en la memoria de millones gracias a su papel de Gabrielle Solís en Desperate Housewives (2004–2012), serie que marcó una época y que consolidó a Eva Longoria como una de las actrices latinas más influyentes en Hollywood.

La trayectoria no se detuvo ahí, pues ha sido productora, directora, empresaria, activista y, en los últimos años, inversionista en el mundo del deporte, en donde se ha ganado el sobrenombre de ‘La Patrona’... que bien podría ser usado para el título de una telenovela mexicana.

Con más de dos décadas de carrera, múltiples premios y el reconocimiento de la industria del entretenimiento, Eva ha sabido reinventarse. Hoy, su papel como ‘La Patrona’ de Necaxa, es una nueva faceta que combina sus raíces, su pasión por contar historias y su compromiso con dar visibilidad a México en el mundo.

Su involucramiento no se limitó al consejo de administración. Desde un inicio tuvo claro que quería contar una historia. Inspirada en Welcome to Wrexham, de Rob McElhenney y Ryan Reynolds, decidió producir la docuserie Necaxa, que estrenó este 7 agosto en FX, en donde las cámaras entran al vestuario, a los viajes y a la intimidad del club.

Lo que pocos imaginaron es que la actriz mexicana-americana terminaría al frente de un histórico del fútbol mexicano, el Club Necaxa, cuya sede es el Estadio Victoria, situado en la ciudad de Aguascalientes, en el estado que lleva el mismo nombre, al centro-norte de México.

En 2021, Longoria se sumó a un grupo de inversionistas que adquirió el 50% de la institución, una operación que más tarde abriría la puerta para que McElhenney, el reconocido actor del aclamado sitcom It’s Always Sunny in Philadelphia, y la superestrella Reynolds, quien convirtió al mercenario Deadpool en uno de los antihéroes más queridos del mundo Marvel, se unieran al proyecto.

El proyecto no solo fue una apuesta empresarial y creativa; también tuvo un profundo componente personal. Longoria creció en Texas viendo deportes junto a su padre, don Enrique Longoria Jr.

“Mi papá no lo puede creer. Él no cree que yo soy ‘La Patrona’”, dijo Longoria a LA Times en Español. “Siempre seré su niña, su prieta fea, como me dicen. Pero me encantan los deportes por mi papá. Mi papá siempre veía a los Dallas Cowboys, los Spurs, Texas Rangers… en cada deporte, los veía con él. Me encantan los deportes por el drama, la emoción, los altibajos”.

Rob y Ryan adquirieron en 2020 a Wrexham AFC, un equipo galés que se había estancado desde el 2008 en la Liga Nacional, que es considerada la quinta división del fútbol inglés, para después ir subiendo poco a poco en los últimos años hasta llegar a la Championship, a solo un paso de la máxima categoría, la Liga Premier.

Aunque en la Liga MX ya no se juega por la promoción, la oriunda de Corpus Christi aspira a que los ‘Rayos’ del Necaxa vuelvan a ser protagonistas en el torneo mexicano y por eso busca hacer un paralelo a lo que han ido logrando sus colegas con Wrexham AFC, además de dejar en alto sus raíces mexicanas.

“Llegó esta oportunidad de un grupo de inversores que me llamaron y me preguntaron si yo quería ser parte de este proyecto en la liga mexicana. Cuando me explicaron que la liga tiene una audiencia enorme, pues, hay muchísima belleza y talento proveniente de México, me decidí por ello”, recordó la directora del filme Flamin’ Hot (2023). “Invertí en el equipo de Necaxa porque vi una gran oportunidad, pero no únicamente de un negocio, sino de una gran forma de enseñar a México y al deporte de más pasión en este precioso país, a poner México en alto”.

“Cuando tengo la oportunidad de poner México en alto o los mexicanos en alto, siempre lo voy a hacer. Si estoy produciendo, si estoy dirigiendo, esa es mi filosofía en la narración de historias. Por eso quise hacer esto con la docuserie porque yo sabía que hay una historia ahí que tenemos que contar”.

Sin embargo, con toda y su capacidad para ir por cada reto como mejor lo puede hacer, su primera visita a Aguascalientes estuvo llena de incertidumbre.

“Tenía mucha ansiedad y miedo porque soy mujer, soy mexicana-americana. No sabía si iban a recibirme con cariño, pero la verdad es que me han recibido con los brazos abiertos y me ha impresionado el apoyo local”.

Aunque la filmación de la docuserie es tan importante como cualquier otro de sus numerosos proyectos, su trabajo también recae en encontrar la fórmula para devolver al Necaxa al protagonismo, tal como lo tuvo en los años 90 cuando alcanzó sus únicos tres campeonatos en la primera división.

Su poder como estrella internacional le ha permitido incluso entrar más allá de los vestidores, eso que se considera como algo sagrado en el mundo futbolístico.

No por algo al ver su manera de moverse entre ellos y ser capaz de manejar un ambiente totalmente nuevo para ella, los jugadores le valieron el sobrenombre de ‘La Patrona’.

“Es mucho manejar un club de fútbol, detrás de cámaras, detrás de la docuserie. Tenemos tanta suerte que tenemos acceso en los vestuarios, vamos a casa con ellos. Para mí es muy importante tener todo en una serie, porque yo quiero que el mundo lo vea completo. No es solo de puntos y partidos, tú estás hablando de vidas reales”.

Longoria también se ha convertido en puente entre culturas y mercados. Como copropietaria de Angel City FC en la National Women’s Soccer League (NWSL), reconoce las diferencias entre el fútbol en Estados Unidos y en México. Esa experiencia, sumada a la conexión con Rob y Ryan, ha dado forma a una visión más amplia.

“Aquí en Necaxa hay un dicho: si no hay sufrimiento, no es Necaxa. Les estoy explicando este dicho a ellos, porque los seguidores han adoptado la idea de que hay que sufrir para ganar. Rob y Ryan saben un poco de esto y queríamos explorar esa idea en la serie”.

Desde el interior del club, Diego González, jefe de prensa, confirmó que la llegada de Longoria marcó un antes y un después entre el club.

“Es algo inesperado, algo sorprendente el tener algo así con Necaxa y Aguascalientes. Es ver el interior del Club Necaxa. Conocer no solo al jugador, sino a las personas, a la ciudad… muchas emociones, muchas sensaciones que representan lo que es el fútbol y cómo se vive en Necaxa”, explicó.

Abrir las puertas a las cámaras no fue sencillo según González, pero la presencia de Longoria hizo posible esa petición.

“Es algo que se le tiene mucho respeto, esa intimidad de los vestidores, de las concentraciones, de los viajes. Los jugadores tuvieron que acostumbrarse, pero el profesionalismo del club y del equipo de producción ayudó. Lo van a notar en la serie: se siente tan natural porque así fue”, aseguró González, a quien los jugadores le llaman ‘Sheldon’, por su parecido con el personaje de Sheldon Cooper del sitcom The Big Bang Theory.

Sobre la relación de la actriz con el plantel, él la describe como cercana y genuina.

“Cuando llegó a Aguascalientes, se mostró tal cual es, con nerviosismo incluso, pero sin querer imponer nada. Esa naturalidad ayudó a que los jugadores se sintieran cómodos. No sabes cómo tratar a una superestrella, pero ella te da confianza para acercarte y hablar de cualquier tema”.

El impacto de Longoria, McElhenney y Reynolds ha ido más allá del vestuario. Ha puesto a Necaxa en el mapa internacional fuera del mundo futbolístico, pues ahora va acompañado de la mano del poderío de tres figuras de Hollywood.

“Lo más visible es la vitrina internacional que ellos te pueden dar. Necaxa ya era conocido por méritos futbolísticos, pero ahora tienes fanáticos de Rob, de Ryan, de Eva, incluso de Wrexham. Se abrió un abanico de posibilidades importantísimo para nosotros y eso es gracias a ellos”.