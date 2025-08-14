Telemundo lanza nuevo canal FAST de streaming rumbo al Mundial 2026

Telemundo anunció este jueves la creación de Telemundo Deportes Ahora, un nuevo canal FAST de streaming con programación gratuita y continua, diseñado para acompañar a los aficionados en la cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los canales FAST permiten a la audiencia acceder a una variedad de contenido televisivo en línea de forma gratuita.

De acuerdo con la cadena, el canal ofrecerá más de 50 horas de contenido nuevo y original cada semana, con programación las 24 horas, los siete días, que incluirá programas exclusivos, ediciones extendidas y cobertura especial de sus principales competencias.

Entre los eventos en vivo se transmitirán partidos de la Liga MX Femenil, encuentros de las selecciones juveniles de Estados Unidos, básquetbol de LATAM, las eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial, así como eventos selectos de MMA, Bare-Knuckle Boxing y la Pro-Paddle League.

El canal estará disponible a través de Peacock, Xumo Play, el centro FAST de NBC News, Telemundo.com y, en parte, por YouTube.

Telemundo Deportes Ahora contará con figuras reconocidas de la cadena como Andrés Cantor, Carlota Vizmanos, Diego Balado y Luis Omar Tapia. Jorge Calvo, José Luis López Salido y Miguel Gurwitz aportarán análisis sobre la Liga MX, mientras que Isabella Echeverri reforzará la programación dedicada al fútbol estadounidense.

El canal contará con programas como: Telemundo Deportes Al Día, conducido por Carmen Boquín, con las noticias deportivas más relevantes y un adelanto de la programación; Puesta a Punto, un espacio de debate, análisis y comentarios en profundidad, así como El Pelotazo Ahora, con Diego Arrioja, Pablo Mariño y Verónica Rodríguez, y la participación de Adriana Monsalve. Además, tendrá resúmenes semanales (Zona de la Premier League), perfiles de jugadores (Historias y Leyendas de la Premier League), análisis previos y posteriores a los partidos (Previa y Repaso de la Premier League), así como especiales sobre el legado de la liga (Campeones de la Premier League).

Otros espacios incluyen Panorama Deportivo, con Jorge Calvo, que ofrece un repaso a la escena deportiva en Estados Unidos; Somos o No Somos, con Miguel Gurwitz, un programa de entrevistas y opiniones; y Mundo PX Sports, dedicado a los deportes extremos.

Con Telemundo Deportes Ahora, la cadena busca consolidar su presencia en el streaming y acercar a la audiencia hispana una cobertura más amplia y diversa en el camino hacia la Copa Mundial 2026.

