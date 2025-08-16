¿Por qué el Galaxy es el peor —y, sin embargo, de alguna manera también uno de los mejores— de la MLS esta temporada?

El Galaxy es el peor equipo de la Major League Soccer. No es una opinión subjetiva, es un dato objetivo. Basta con echar un vistazo a la clasificación de la MLS, donde el Galaxy ocupa el último lugar tras la derrota del domingo por 4-0 ante el Seattle Sounders, un partido que no fue tan reñido como indica el marcador.

Pero el Galaxy también es uno de los cuatro mejores equipos de la Major League Soccer. Tampoco se trata de una opinión subjetiva, sino de un hecho objetivo, ya que, tras una racha invicta en la fase de grupos de la Leagues Cup, el Galaxy es uno de los cuatro equipos de la MLS que ha pasado a los cuartos de final del torneo.

¿Cómo pueden ser ciertas ambas cosas al mismo tiempo? Es una buena pregunta, y solo se puede responder de forma subjetiva.

“Se necesita tiempo para que un grupo se compenetre y un equipo descubra quiénes son”, explicó el director general del Galaxy, Will Kuntz. “Tuvimos que descubrirnos un poco a nosotros mismos”.

Mauricio Cuevas, del Galaxy, yace en el campo y se cubre el rostro con las manos durante la derrota por 4-0 de su equipo ante los Sounders en Seattle el domingo. (Luiza Moraes / Getty Images)

Eso no refleja realmente la profundidad del declive del Galaxy. El equipo tuvo una de las temporadas más exitosas dela historia de la franquicia el año pasado, igualando el récord de victorias de la era moderna (19) y quedando invicto en 21 partidos en el Dignity Health Sports Park, en su camino hacia su sexta Copa MLS.

Esta temporada, ha tenido el peor inicio de la historia para un campeón vigente, con 16 partidos sin ganar y un balance de goles de 36-13. Sin embargo, desde el 31 de mayo, el Galaxy lleva un balance de 5-3-4 en todas las competiciones, con dos de las victorias contra los clubes mexicanos Tijuana y Santos Laguna, a los que ganó por 9-2 en los partidos de la Leagues Cup.

Entre medias, no ha habido traspasos, fichajes ni cambios importantes en la alineación o la estrategia. Tampoco es probable que los haya por motivos relacionados con la temporada; aunque quedan 10 días para que se cierre el mercado de fichajes de verano de la MLS, Kuntz ha declarado: «No preveo que hagamos nada».

Así que prácticamente han sido los mismos jugadores y seguirán siendo los mismos. Solo que ahora juegan (ligeramente) mejor.

«Las alineaciones son las mismas, pero los minutos y quiénes los juegan quizá hayan cambiado un poco. Nuestro inicio de temporada fue más una aberración que lo que somos ahora», dijo Kuntz.

El defensa Mauricio Cuevas, por ejemplo, solo fue titular en dos de los primeros 24 partidos de la MLS, pero fue titular en dos de los partidos de la Leagues Cup y contribuyó con tres asistencias.

El Galaxy no había ganado ningún partido de liga cuando el delantero Matheus Nascimento fue titular por primera vez; con los seis goles de Nascimento, solo ha perdido cuatro de los 13 partidos disputados en todas las competiciones desde entonces. Y el extremo Joseph Paintsil, que parecía perdido al principio de la temporada, ha recuperado su forma del año pasado, con seis goles y una asistencia en sus últimos ocho partidos.

Aun así, el análisis subjetivo de Kuntz parece un poco evasivo, ya que el Galaxy recuperó a 10 de los 14 jugadores que disputaron la final de la MLS Cup del año pasado, un partido que se perdió por lesión el centrocampista Riqui Puig, el jugador más indispensable del equipo.

Pero lo importante no es cuántos jugadores se han ido, sino dónde jugaban, según el director general. Dos de los tres jugadores que traspasó, Mark Delgado y Gastón Brugman, eran centrocampistas. Y con Puig aún sin jugar este año, el Galaxy comenzó la temporada sin tres de sus cinco mejores centrocampistas en términos de minutos jugados en 2024.

“El mediocampo es el corazón de cualquier equipo”, afirmó Kuntz. “Eso no quiere decir que no hayamos tenido algunos jugadores que no hayan rendido al máximo o que hayan tardado más de lo esperado en alcanzar su mejor nivel. Pero la consistencia del mediocampo también influye en los demás jugadores. Todo está interrelacionado”.

El entrenador Greg Vanney se mostró de acuerdo. Según él, el declive de su equipo no se puede achacar a un solo factor.

“Hay muchos factores”, dijo. “No creo que tengamos un grupo muy profundo cuando se trata de muchos partidos en un corto periodo de tiempo para igualar el nivel físico de algunos rivales. No hemos ejecutado bien. Hemos concedido goles fáciles. Nunca hemos sido capaces de encontrar una forma y un ritmo constantes dentro de la liga, obtener resultados y cerrar los partidos cuando lo necesitábamos”.

Y eso es solo una pequeña lista.

El tibio cambio de rumbo del Galaxy —”Hemos mejorado mucho en la última etapa”, dijo Vanney— no ha sido suficiente para sacar al equipo del profundo bache en el que se metió en los tres primeros meses de la temporada, ya que su balance de 3-15-7 lo ha dejado hundido en la última posición de la tabla de la MLS y los 52 goles encajados son los más de la liga.

El delantero del Cruz Azul Carlos Rotondi y el delantero del Galaxy Gabriel Pec luchan por el balón durante un partido de la Leagues Cup el 3 de agosto en Carson. (Eric Thayer / Associated Press)

Sin embargo, una victoria sobre el Pachuca mexicano la próxima semana, en casa, dejaría al Galaxy a una victoria de clasificarse para la Copa de Campeones de la CONCACAF de la próxima temporada y a dos victorias de levantar la Copa de Ligas, lo que le daría su segundo título importante en nueve meses.

Y tienen otra oportunidad de ganar un título en octubre, en la Copa de Campeones, contra el Toluca, campeón mexicano, al que también podrían enfrentarse en la final de la Copa de Ligas.

“Es importante competir por los trofeos, ¿no?”, preguntó Kuntz. “Lo otro que se ha visto en este torneo es un nuevo comienzo para nosotros. Y los chicos lo han aceptado. Es como si la temporada de la MLS empezara hoy. Aquí es donde estaríamos”.

Donde están es en última posición. Ganar un trofeo y terminar en la parte baja de la tabla de la MLS ya se ha hecho antes; en 2013, el DC United estableció un récord de la MLS con el menor número de victorias en una temporada, con tres, y batió el récord de menor número de puntos en una temporada de 34 partidos, con 16.

“Oye, todavía puedes clasificarte para la Champions [Cup]. Es increíble”, dijo Kuntz.

“Hay que ser como un pez dorado, ¿no? Tener poca memoria. Es importante no obsesionarse con lo que ya ha pasado. Porque lo más importante es lo que viene después”.

No es una opinión subjetiva. Es un hecho objetivo.

