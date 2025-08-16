Messi y Suárez sellan la victoria de Miami ante un Galaxy sin respuesta y muy cerca de la eliminación

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, festeja su tanto ante el Galaxy de Los Ángeles, en un partido de la MLS realizado el sábado 16 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida (AP Foto/Lynne Sladky)

El Inter Miami se impuso con autoridad 3-1 al LA Galaxy el sábado en el Chase Stadium, en un duelo donde los angelinos ofrecieron poca resistencia y quedaron al borde de la eliminación en la temporada. Jordi Alba, Lionel Messi y Luis Suárez firmaron los tantos del conjunto local, que dominó de principio a fin.

El primer golpe llegó al minuto 43, cuando Alba aprovechó un descuido defensivo para batir al arquero con un disparo al rincón derecho. El Galaxy encontró aire momentáneo al 59 gracias a una jugada individual de Joseph Paintsil, quien igualó el marcador. Sin embargo, cuando el empate parecía asentarse, apareció Messi con un zurdazo letal al 84 para adelantar a Miami.

“Creo que lo estábamos haciendo bien, y entonces, ya sabes, Messi nos gambetea, lo que nunca debería pasar, y hace lo que sabe hacer, que es rematar una ocasión cuando le das la oportunidad de mirar hacia delante. Pero todo lo demás estaba más o menos... más o menos controlado y no debería haber pasado”, dijo Greg Vanney, entrenador del Galaxy sobre el golazo del argentino a 10 minutos del final.

Anuncio

“Eso cambia el juego; eso lo cambia todo”, añadió el técnico del Galaxy.

Cinco minutos más tarde, el argentino asistió a Suárez, que selló el 3-1 definitivo.

“A veces pienso que cuando estás fuera de casa, un 1-1 contra Miami no es el peor resultado posible. Pero tenemos que ser más maduros y más inteligentes a la hora de ir a por la victoria sin renunciar al empate”, declaró Vanney.

Con este resultado, el Galaxy se queda con 16 puntos y ocho partidos por disputar. El campeón defensor de la MLS está contra las cuerdas: aunque aún tiene opciones matemáticas, la distancia con el equipo ubicado con el último boleto de playoffs, San José Earthquakes, es de 16 unidades con 24 en juego.

“Hemos perdido todo en esta temporada, aunque aún nos quedan algunos partidos por disputar. Pero lo más importante para nosotros como equipo es centrarnos en este miércoles, porque es realmente importante”, señaló Paintsil, autor del gol galáctico.

El miércoles enfrentará a Pachuca (8:45 p.m., Apple TV) en cuartos de final de la Leagues Cup, torneo que se perfila como su última oportunidad de salvar el año.

El delantero del Inter Miami Luis Suárez (9) celebra con Rodrigo de Paul (7) y Lionel Messi (10) tras marcar un gol durante la segunda parte de un partido de fútbol de la MLS contra el Los Ángeles Galaxy, el sábado 16 de agosto de 2025, en Fort Lauderdale, Florida. (Foto AP/Lynne Sladky) (Lynne Sladky / Associated Press)

En contraste, Miami subió al cuarto lugar del Oeste con 45 puntos y todavía diez partidos por jugar. La mejor noticia para los de Javier Mascherano fue el regreso de Messi, quien no había arrancado como titular tras superar una lesión en el tendón de la corva el pasado 2 de agosto ante Necaxa. El argentino no solo marcó su gol número 19 de la campaña, sino que además repartió una asistencia de lujo para Suárez.

“El quiere jugar cada juego”, dijo Javier Mascherano , dijo el técnico del Inter Miami. “Por eso él es quién es. Él quería jugar en Orlando. La realidad que es un jugador extraordinario. Lo que viste es lo que vi, que no está al 100% cómodo, habrá que ver como se siente”.

El próximo reto para Miami será el miércoles frente a Tigres, también en Chase Stadium, en un duelo de cuartos de final de la Leagues Cup (5 p.m., Apple TV)..

