Son Heung-min debuta como titular en triunfo del LAFC ante el Revolution

Son Heung-min debutó como titular con el LAFC en el triunfo ante el Revolution de Nueva Inglaterra el sábado, 8/16/2025.

El LAFC volvió a la senda del triunfo el sábado, un mes después, al vencer de visita al Revolution de Nueva Inglaterra por 2-0 en Foxborough, con goles de Mark Delgado y Mathieu Choinière.

El conjunto angelino se vio impulsado por el debut como titular de la estrella internacional Son Heung-min, quien firmó una buena actuación al presionar para el primer gol de Delgado y la asistencia a Choinière. Heung-min tuvo una gran oportunidad con un disparo que apenas pasó cerca del poste del portero local.

El partido se abrió en la segunda mitad, cuando, al minuto 51, el surcoreano recuperó un balón en campo rival y filtró un pase preciso para Delgado, que definió con tranquilidad para el 1-0. El surcoreano, que había debutado días atrás entrando desde el banquillo contra Chicago, no solo mostró su capacidad para generar peligro sino también su visión para romper líneas en ataque.

“Son ha sido una gran adición al equipo, dinámico, energía fresca, con mucha experiencia y cualidades”, dijo Delgado tras el encuentro. “Mantiene una actitud positiva, siempre empujando a cada uno, guiando a cada uno, haciendo su parte”.

Ya en el tiempo de compensación, LAFC sentenció el encuentro gracias a otra acción determinante de Son. Tras arrastrar marcas en la frontal del área, soltó el balón para Choinière, quien marcó el 2-0 definitivo. La participación del exjugador del Tottenham en ambas jugadas fue clave para que los angelinos aseguraran tres puntos valiosos fuera de casa.

Choinière and Son combine to make it ✌️ https://t.co/FFkA6orweL pic.twitter.com/P7z6DYF3zr — LAFC (@LAFC) August 17, 2025

“Son te da esa inyección de energía, ha sido grandioso tenerlo”, aseguró Delgado. “Él tiene la actitud correcta, el venir de otro lugar muchos jugadores enfrentan el reto de adaptarse a la MLS y muchos no triunfan aquí. Sonny tiene la actitud correcta pues se lleva con todos y motiva a todos”.

Sonny with the assist 🙌



➡️ Stay for the celebration 😤🕺 pic.twitter.com/vp0UlgXA9X — LAFC (@LAFC) August 17, 2025

Del lado defensivo, Hugo Lloris también tuvo protagonismo con cinco atajadas que le permitieron alcanzar su novena portería imbatida de la temporada. El New England Revolution intentó reaccionar con disparos aislados, pero nunca encontró la fórmula para vulnerar la solidez de LAFC.

El LAFC jugará su tercer partido de visita al hilo cuando enfrente al FC Dallas el próximo sábado (5:30 p.m. PT), 23 de agosto, en el Toyota Stadium.