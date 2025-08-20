En momentos críticos, la Fundación de Jaime y Blanca Jarrín recauda fondos para apoyar a estudiantes de bajos recursos

La Fundación de Jaime y Blanca Jarrín celebró este martes la entrega anual de becas destinadas principalmente a estudiantes de periodismo y derecho, con el objetivo de incrementar la representación latina en estas profesiones. Este año se otorgaron $50,000 en becas, cifra a la que se sumarán otros $23,000 gracias a donaciones recaudadas durante el evento “Noche de Vino en el Ravine”, realizado en Dodger Stadium.

“Quisiéramos dar mucho más porque la necesidad es latente”, señaló Jaime Jarrín, de 89 años, quien destacó que la creación de la fundación fue una forma de agradecer a la comunidad por todo lo que le dio en su carrera. “He recorrido la comunidad y me he dado cuenta de que hay tantos jovencitos que se ven prohibidos de seguir sus estudios. Así es que para mí es un regocijo enorme tener esta fundación para poder ayudar a nuestros jóvenes”.

La fundación fue establecida en 2019, tras el fallecimiento de Blanca Jarrín, como iniciativa de sus hijos Jorge y Mauricio. Blanca y Jaime estuvieron casados por 67 años. El legendario cronista de los Dodgers, originario de Quito, Ecuador, narró 64 temporadas con la novena angelina antes de su retiro en 2022.

Desde su fundación, la organización ha recaudado casi $225,000 y este año otorgará $73,000 en becas a 17 beneficiarios. Además, en enero destinó $20,000 a World Central Kitchen para apoyar a familias desplazadas y equipos de primera respuesta en Altadena y Palisades.

Anuncio

Los becarios de este año son: José León Sandoval, estudiante de posgrado en Ciencias Políticas y Estudios Chicanos en la Escuela de Leyes de UC Berkeley, quien recibió $12,500, y Elianet Romero, estudiante de derecho en la Escuela de Leyes USC Gould, quien recibió la misma cantidad. También fueron reconocidos Valerie Ruiz Alfaro (Cal State LA), Atilio Segarra (USC), María Sánchez (UC Berkeley), Emely Castillo (UC Riverside) y Annelise García (University of Redlands), cada uno con $5,000.

Jorge Jarrín, hijo del miembro del Salón de la Fama del Béisbol, subrayó la urgencia de contar con más periodistas latinos para “comunicar la verdad de lo que sucede en la comunidad”. Asimismo, alentó a los jóvenes a ejercer su voz cívica.

“A los inmigrantes nos están echando la culpa en tantas maneras y tantas cosas y tenemos que preparar a la juventud porque ellos son los que van a tomar las decisiones para nosotros en el futuro”, declaró el mayor de los hermanos Jarrín.

Jorge y Jaime Jarrín junto a los becarios beneficiados por la fundación. (Fotos cortesía Eddie Sakaki/Jaime and Blanca Jarrín Foundation)

Jorge recordó que fueron sus hijos quienes motivaron a su abuelo Jaime a pronunciarse en momentos en que los Dodgers guardaban silencio ante las redadas en comunidades inmigrantes.

“Le dijeron: ‘Tata, tienes que decir algo. La gente te respeta’. Entonces tenemos que crear un mensaje a la comunidad y este mensaje es que hay que protestar cuando se necesita, pero hacerlo de una manera en la que se nos respete, sin destruir cosas, sin provocar incendios, sin tomar ventaja de la situación”, explicó Jorge.

Anuncio

Sobre ese contexto, el legendario Jaime agregó: “Gracias al apoyo de la comunidad me convertí en una persona muy conocida dentro de la misma y era menester levantar la voz para hacer ver a todas las personas que han sido afectadas por estas redadas, que estamos detrás de ellos, que los apoyamos mucho”.

Jorge también compartió una enseñanza transmitida por sus padres.

“Mis papás, mi mamá más que nada, me enseñaron a no tener miedo de fracasar, no tengas miedo de cometer un error. El único que se va a acordar de esos errores eres tú. Y cada vez que cometes un error es una oportunidad para aprender algo de eso”, añadió Jorge.

La velada incluyó homenajes a figuras cercanas a la organización, entre ellos Nomar Garcíaparra, exjugador de los Dodgers y actual comentarista, quien resaltó la trascendencia de la familia Jarrín.

“Toda la familia Jarrín es una persona increíble, gente increíble”, expresó Garcíaparra. “Era la voz que escuchaba en mis tíos, tías y abuelos, en la televisión y la radio. Así que significaba mucho para mí. Al jugar con los Dodgers, pude conocerlo. Es incluso mejor persona de lo que vemos y sabemos”.

También fue reconocido Jon SooHoo, fotógrafo oficial de los Dodgers y mentor de varias generaciones de periodistas y fotógrafos.

