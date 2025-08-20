Jugador ruso quiebra una marca histórica mundial del futbolista más alto

Pavel Podkolzin, exjugador de a NBA con los Dallas Mavericks, se convirtió este martes en el futbolista de mayor altura en jugar al balompié de manera profesional.

Con dos metros y veintiséis centímetros de altura, 10 más que Shaquille O’Neal, el ruso Pavel Podkolzin rompió este martes el récord del futbolista profesional más alto del mundo, al ayudar a su equipo FC Amkal Moscú a vencer 1-0 al FC Kaluga en acciones de la Copa de Rusia.

Esta importante marca era del inglés Kyle Hudlin, ex jugador del Huddersfield Town y AFC Wimbledon en el Reino Unido, quien con 2.10 metros era hasta hoy el futbolista más alto de todo el mundo. Este récord lo compartía con Simon Block Jorgensen, un portero danés que juega actualmente en las divisiones inferiores de Inglaterra que cuenta con la misma altura.

Cabe resaltar que Podkolzin jugó en la NBA con los Dallas Mavericks de 2004 a 2006, para después regresar a su natal Rusia y participar con diversos equipos de la liga nacional.

En entrevista exclusiva, explicó cómo fue convencido de jugar para FC Amkal Moscú. “Bueno, esta es una gran oportunidad para estar en este deporte. Nuestro presidente me llamó, ya que jugábamos en el mismo equipo en la Liga de Baloncesto de Medios”, comentó el delantero.

“Y ahora me ves, con un equipo de futbol en la copa. Así que no sé qué decir. El clima es estupendo, la ciudad estupenda. Quiero agradecer a mis compañeros por esto”.

El ex basquetbolista estuvo a punto de marcar un gol en los pocos minutos que jugó en la cancha del FC Kaluga, lo que presumió con orgullo.

“Sí, saqué el tiro con mis zapatos, pero casi lo logramos, solo que ellos tienen un buen portero. Intentaré marcar más en el próximo partido”, agregó.

Podkolzin no se olvidó de los Mavericks y mandó un mensaje a los aficionados de la NBA y de la Unión Americana.

“Un saludo a Dallas, a todo el país, a Estados Unidos. Fueron momentos geniales, pasando un par de años ahí con ellos. Pero ahora estoy jugando futbol aquí”, finalizó el hombre rompe récords.

Locura en Kaluga por el gigante Podkolzin

La ciudad de Kaluga está localizada apenas a dos horas de distancia de Moscú, y es por esa cercanía que comparte momentos históricos de Rusia. Pero antes que todo, es conocida como la cuna de la cosmonáutica y a partir de hoy también como la ciudad donde se rompen los récords.

Fue aquí donde el ingeniero aeroespacial Konstantin Tsiolkovsky soñó como el hombre podría llegar al espacio, y se convirtió en el padre de la astronáutica, casi 90 años antes de que el hombre pudiera llegar a la Luna.

Y con esa inspiración, este martes las gradas del Estadio Sputnik, donde en 2018 la Selección de Senegal tuvo su base para la Copa del Mundo de este año, se llenaron con los colores de los equipos FC Kaluga y FC Amkal Moscú, ya que ambas aficiones iban a ser testigo de algo increíble: el debut del futbolista profesional más alto del mundo.

El exbasquetbolista cuenta con su nombre en los libros de historia de Rusia, como el hombre más alto de todo el país.

Y ante tal hazaña, el FC Kaluga vio como se transmitió uno de sus partidos por primera vez a nivel nacional, como docenas de periodistas de la capital arribaron a la ciudad para cubrir el evento. Incluso los boletos para este juego de la Copa de Rusia se agotaron en menos de un minuto, así el Estadio Sputnik lució con su grada al tope con más de tres mil fanáticos presentes apoyando al equipo de la Cuarta División rusa.

Pese a esta atención mediática, los fanáticos del club no vendieron sus boletos y estuvieron apoyando durante más de 90 minutos. Nikita y Valeria, dos aficionados kalugueños, aseguraron que ellos aman al “FC Kaluga y a ningún equipo más”.

Por su parte Yuri explicó que el amor que le tiene al equipo de los cosmonautas por “el entusiasmo que muestra en la cancha y la atmosfera del equipo.

Y para finalizar y tras ver como Podkolzin rompía el récord de altura del futbol mundial, las fanáticas Ana, Aleksandra y Natalia, hablaron porque aman al equipo local: “Porque este es nuestro club, esta es nuestra ciudad amada y claro, esto es Kaluga, nos da un orgullo que la atención del mundo este en este momento aquí”.