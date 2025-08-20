LA Galaxy derrotó a los ‘Tuzos’ del Pachuca y avanzó a las semifinales de la Leagues Cup

Con el terrible año que ha tenido en la MLS, las expectativas quizá no eran las mejores para el LA Galaxy previo a su juego ante el Pachuca por los Cuartos de Final de la Leagues Cup. El conjunto angelino pasó vergüenza en sus dos últimos juegos de la MLS al ser goleado por el Sounders de Seattle en casa y luego por el Inter Miami de visita.

Sin embargo, parecía que los de Greg Vanney habían olvidado las goleadas y continuaron demostrando un gran accionar en el torneo internacional, sorpresivamente eliminando a los ‘Tuzos’ en la noche del miércoles en el Dignity Health Sports Park al derrotarlo 2-1.

16,599 combined fans attended today's double header at Dignity Health Sports Park to watch Toluca vs Orlando City and LA Galaxy vs Pachuca. #LeaguesCup2025 #LAvPAC pic.twitter.com/bkCVtEViVl — Jad El Reda (@jadelreda) August 21, 2025

El Pachuca llegaba como favorito al encuentro, particularmente por ser el actual líder del torneo mexicano, a pesar de caer ante los Xolos de Tijuana el pasado sábado en casa.

El LA Galaxy abrió el camino al triunfo a los 27 minutos, gracias a un autogol del defensor Daniel Aceves, que de por si estaba teniendo un juego incómodo en el que parecía tener problemas con el control del balón y los espacios.

Diego Fagundez cobró un tiro de esquina en corto para Marco Reus, quien envió un centro a ras de piso y Aceves infortunadamente para su equipo, empujó el balón en su propia portería para el 1-0.

Marco Reus forces the own goal 🤩 pic.twitter.com/nV7x7U1E13 — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 21, 2025

El LA Galaxy siguió insistiendo y pronto su dinámica pagó dividendos cuando Joseph Paintsil armó el ataque por la izquierda a toda velocidad para encontrar a Matheus Nascimento dentro del área y este con un taquito, dejó a Reus en posición de gol para el 2-0 a los 37 minutos.

Right place, right time 🎯 pic.twitter.com/XW9hD4YB3q — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 21, 2025

Para el segundo tiempo, no fue hasta el minuto 90+6 que pudo encontrar el espacio para anotar el descuento. La anotación llegó por medio de una media volea dentro del área del brasilero Alemão para el 2-1. El encuentro acabó un minuto después, por lo que los mexicanos se fueron eliminados del torneo, mientras que los angelinos avanzaron a semifinales.