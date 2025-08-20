Anuncio
LA Galaxy derrotó a los ‘Tuzos’ del Pachuca y avanzó a las semifinales de la Leagues Cup

CORRECTS TO THE FIRST HALF - Pachuca defender Daniel Aceves, right,
(Mark J. Terrill / Associated Press)

A pesar del terrible año que vive el LA Galaxy en la MLS, su paso por el torneo internacional es otra historia y se perfila como favorito.

Jad El Reda.
Por Jad El Reda
Columnist, Staff Writer Seguir

Con el terrible año que ha tenido en la MLS, las expectativas quizá no eran las mejores para el LA Galaxy previo a su juego ante el Pachuca por los Cuartos de Final de la Leagues Cup. El conjunto angelino pasó vergüenza en sus dos últimos juegos de la MLS al ser goleado por el Sounders de Seattle en casa y luego por el Inter Miami de visita.

Sin embargo, parecía que los de Greg Vanney habían olvidado las goleadas y continuaron demostrando un gran accionar en el torneo internacional, sorpresivamente eliminando a los ‘Tuzos’ en la noche del miércoles en el Dignity Health Sports Park al derrotarlo 2-1.

El Pachuca llegaba como favorito al encuentro, particularmente por ser el actual líder del torneo mexicano, a pesar de caer ante los Xolos de Tijuana el pasado sábado en casa.

El LA Galaxy abrió el camino al triunfo a los 27 minutos, gracias a un autogol del defensor Daniel Aceves, que de por si estaba teniendo un juego incómodo en el que parecía tener problemas con el control del balón y los espacios.

Diego Fagundez cobró un tiro de esquina en corto para Marco Reus, quien envió un centro a ras de piso y Aceves infortunadamente para su equipo, empujó el balón en su propia portería para el 1-0.

El LA Galaxy siguió insistiendo y pronto su dinámica pagó dividendos cuando Joseph Paintsil armó el ataque por la izquierda a toda velocidad para encontrar a Matheus Nascimento dentro del área y este con un taquito, dejó a Reus en posición de gol para el 2-0 a los 37 minutos.

Para el segundo tiempo, no fue hasta el minuto 90+6 que pudo encontrar el espacio para anotar el descuento. La anotación llegó por medio de una media volea dentro del área del brasilero Alemão para el 2-1. El encuentro acabó un minuto después, por lo que los mexicanos se fueron eliminados del torneo, mientras que los angelinos avanzaron a semifinales.

Jad El Reda

Jad El Reda, nació en Colombia, de padres libaneses. Tomó clases de periodismo en español en el programa de UCLA Extension. Trabajó como colaborador con HOY Los Ángeles en 2007 y volvió para ser parte del equipo de editores de HOY Deportes en febrero de 2014. Jad hace parte del equipo editorial de Deportes del LA Times en Español.

