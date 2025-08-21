Anuncio
Deportes

Fecha y horario de Semifinales de Leagues Cup 2025: Galaxy vs. Seattle, Inter Miami vs. Orlando City SC 

CORRECTS TO THE FIRST HALF - LA Galaxy midfielder Diego Fagundez, right, kicks th
El centrocampista del LA Galaxy Diego Fagundez, a la derecha, chuta el balón mientras el centrocampista del Pachuca Elías Montiel se estira para alcanzarlo durante la primera parte del partido de cuartos de final de la Leagues Cup, el miércoles 20 de agosto de 2025, en Carson, California. (AP Photo/Mark J. Terrill)
(Mark J. Terrill / Associated Press)
Leagues Cup anunció hoy el calendario completo de las Semifinales 2025, que se disputarán el miércoles, 27 de agosto.

El derbi de la Florida en la MLS entre Inter Miami CF y Orlando City SC decidirá el primer finalista de Leagues Cup en Ft. Lauderdale, FL a las 5:30 p.m., mientras que el LA Galaxy recibe a Seattle Sounders FC a las 7:45 p.m. en Carson, California. Inter Miami CF ganó la Leagues Cup inaugural en 2023, mientras que los otros tres semifinalistas están en búsqueda de su primer Leagues Cup.

Calendario de Semifinales de Leagues Cup 2025

Miércoles, 27 de agosto

5:30 p.m.: Inter Miami CF vs Orlando City SC

Chase Stadium – Ft. Lauderdale, FL

4:45 p.m. : LA Galaxy v Seattle Sounders FC

Dignity Health Sports Park – Carson, CA

La Final y el Partido por el Tercer Lugar de Leagues Cup están programados para el domingo, 31 de agosto.

Fútbol
Eduard Cauich

Oriundo de Yucatán, México, Eduard Cauich se graduó en Periodismo de CSUN. Trabajó en Univision, MLSSoccer.com, Azteca América, La Opinión y MLS. Ayudó en el lanzamiento de HOY en 2004 y en 2011 volvió a HOY, ahora LA Times en Español.

