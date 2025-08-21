Fecha y horario de Semifinales de Leagues Cup 2025: Galaxy vs. Seattle, Inter Miami vs. Orlando City SC
- Share via
Leagues Cup anunció hoy el calendario completo de las Semifinales 2025, que se disputarán el miércoles, 27 de agosto.
El derbi de la Florida en la MLS entre Inter Miami CF y Orlando City SC decidirá el primer finalista de Leagues Cup en Ft. Lauderdale, FL a las 5:30 p.m., mientras que el LA Galaxy recibe a Seattle Sounders FC a las 7:45 p.m. en Carson, California. Inter Miami CF ganó la Leagues Cup inaugural en 2023, mientras que los otros tres semifinalistas están en búsqueda de su primer Leagues Cup.
Calendario de Semifinales de Leagues Cup 2025
Miércoles, 27 de agosto
5:30 p.m.: Inter Miami CF vs Orlando City SC
Chase Stadium – Ft. Lauderdale, FL
4:45 p.m. : LA Galaxy v Seattle Sounders FC
Dignity Health Sports Park – Carson, CA
La Final y el Partido por el Tercer Lugar de Leagues Cup están programados para el domingo, 31 de agosto.
Suscríbase al Kiosco Digital
Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.
Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.