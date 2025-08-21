Hace 10 años viajaba sola en camión para ir a entrenar, hoy Ovalle es el fichaje más caro del fútbol femenil

Lizbeth Jacqueline Ovalle, cuando tenía 15 años, viajaba sola en camiones hasta por nueve horas para jugar con la selección mexicana, sin un pago más que el valor de su pasaje.

Su talento luego la llevó a jugar un Mundial Sub-17 y debutó en la entonces naciente Liga MX Femenil en 2017, donde ganó seis títulos.

La atacante mexicana se convirtió el jueves en la más cara en la historia del fútbol femenil al pasar de Tigres de la UANL al Orlando Pride de la North American Women ‘s Soccer League (NWSL) en una transferencia de $1.5 millones de dólares.

Los récords de transferencia parecen durar muy poco en el fútbol femenino, reflejo del reconocimiento que gana a nivel mundial y que los clubes están listos para pagar por el talento femenil. Antes de la transferencia de Ovalle al fútbol estadounidense, el pase más caro era el de la canadiense Olivia Smith del Liverpool al Arsenal por $1.34 millones de dólares, transacción realizada en julio de este año. En enero de este año, la estadounidense Naomi Girma había sido transferida del San Diego Wave al Chelsea por $1.1 millones.

“Estamos profundamente comprometidos en formar equipos de alto calibre y protagonistas a títulos año tras año, y este fichaje histórico refleja esa visión,” dijo Mark Wilf, propietario y gobernador del Orlando Pride al anunciar la llegada de ‘La Maga’.

Conocida por su velocidad y habilidad en el uno contra uno, Ovalle, de 25 años, eligió al Orlando Pride después de que seis equipos de la NWSL intentaran ficharla. Ya había tenido acercamientos en el pasado: en 2019 el Houston Dash preguntó por ella, al igual que clubes europeos como Barcelona, Real Madrid y West Ham. En 2024, Angel City de Los Ángeles ofreció $750 mil dólares por su pase, pero Tigres no aceptó. Recientemente, se le vinculó con el Washington Spirit, aunque finalmente se decidió entre Gotham y Orlando, eligiendo al campeón de la liga. Otros clubes interesados fueron Utah, Bay City y Chicago.

En Orlando, Ovalle se unirá a su ídola Marta, leyenda brasileña, y a la atacante Barbra Banda, estrella de Zambia.

La mediocampista mexicana Lizbeth Ovalle celebra tras marcar un gol contra Paraguay, durante la segunda mitad de los cuartos de final del torneo de fútbol femenino de la Copa Oro de la CONCACAF, el domingo 3 de marzo de 2024, en Los Ángeles. (Marcio Jose Sanchez / Associated Press)

“Va a ser una gran oportunidad en mi carrera futbolística”, dijo Ovalle a LA Times en Español. “Imagínate jugar con ese tipo de jugadoras, obviamente, que me motiva bastante. El poder tener a estas jugadoras en mi equipo es tenerlo todo”.

Ovalle confesó que desde hace tiempo buscaba salir al fútbol internacional, especialmente tras la Copa Oro de la Concacaf del año pasado, después de sentir que estaba al nivel de futbolistas élite y quería probarse en la NWSL, liga que sigue de cerca.

Ovalle dijo que contó con el apoyo de Tigres.

Miranda Freeman, del Gotham FC de Nueva Jersey/Nueva York (izquierda), y Lizbeth Ovalle, del Tigres de México, luchan por el balón durante la final de la Copa de Campeonas de la CONCACAF, celebrada en el estadio de la Universidad de Monterrey, México, el 24 de mayo de 2025. (Jorge Mendoza / Associated Press)

“Les platiqué sobre mis proyectos y pues obviamente optaron por ayudarme pero ellos no querían que me fuera a cualquier club”, dijo Ovalle, quien reconoce que el reto será adaptarse a una liga más física que la mexicana, pues ella es una futbolista más técnica que de fuerza.

Nacida en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, ‘La Maga’ fue descubierta tras superar pruebas en la selección mexicana donde destacó entre miles de jugadoras y al poco tiempo jugó en el Mundial Sub-17 de Jordania en 2016, en el que anotó dos tantos. Llegó a Tigres en 2016 tras destacar en el fútbol del barrio debido a que no existía una liga femenina profesional. Debutó con los Tigres en la primera temporada de la Liga MX Femenil en 2017.

Con Tigres ganó el Clausura 2018, Clausura 2019, Guardianes 2020, Guardianes 2021, Apertura 2022 y Apertura 2023. En el reciente Clausura 2025 disputó 21 partidos, marcó 18 goles y sumó seis asistencias.

“Me voy con la mentalidad de que lo di todo en Tigres, di lo que tenía que dar, gané lo que tenía que ganar”, indicó Ovalle, quien actualmente estudia administración deportiva.

Antes de salir de Tigres, Ovalle tuvo la opción de quedarse y convertirse en la mejor pagada de México, pero prefirió el reto internacional.

Con este fichaje, se convierte en la segunda jugadora nacida en México en dar el salto a la NWSL mediante una transferencia, superando ampliamente la transferencia de Rebeca Bernal, quien pasó del Monterrey al Washington Spirit en 2024 con un contrato de tres años.

“Es un suceso histórico. Marca un antes y un después en el fútbol mexicano”, dijo Jorge Rodríguez, agente de Ovalle. “Estábamos esperando a que creciera como persona, ahora es buen momento para ir al extranjero, ya tiene la madurez”.

Guillermo Zamarripa, un agente que conoce a fondo el fútbol femenino y clave en la transacción de Ovalle a la NWSL, describió el movimiento como el más importante para el fútbol femenino mexicano y resaltó el crecimiento de la liga.

“Es un ‘statement’ del talento mexicano, de la liga mexicana… el nivel de la liga mexicana es suficientemente bueno para que los ojos del mundo pongan atención en ella”, dijo Zamarripa. “Este tipo de transferencias son himnos que suben el techo del fútbol femenil poco más arriba”.

