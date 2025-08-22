Más unidos que nunca: Infantino y Trump anuncian sorteo final del Mundial en Washington D.C.

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump sostiene el trofeo del campeón de la Copa Mundial de la FIFA en la Oficina Oval junto al presidente de la FIFA Gianni Infantino el viernes 22 de agosto del 2025. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

La FIFA anunció este viernes que el sorteo del Mundial de 2026, en el que participarán por primera vez 48 selecciones y que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, se celebrará en Washington D.C. El histórico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas albergará la ceremonia el viernes 5 de diciembre.

El anuncio se realizó en la Casa Blanca, con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el vicepresidente JD Vance. Trump adelantó que probablemente participará en la ceremonia.

La relación entre Infantino y la capital estadounidense se ha consolidado en los últimos meses. El dirigente de la FIFA ha entregado a Washington varios obsequios simbólicos, entre ellos una réplica de la Copa del Mundo en oro y un boleto conmemorativo para la final de 2026, marcado con “fila 1, asiento 1”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el centro, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, escuchan al presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el viernes 22 de agosto de 2025, en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin) (Jacquelyn Martin / Associated Press)

“Estamos uniendo al mundo, señor presidente, uniendo al mundo aquí, en Estados Unidos. Y estamos muy orgullosos de ello”, dijo Infantino, evitando entrar en temas políticos y migratorios que marcan el día a día en el país y que impactan especialmente a comunidades latinas, históricamente ligadas al fútbol.

El Kennedy Center, considerado el centro cultural nacional de Estados Unidos y un monumento vivo al presidente John F. Kennedy, recibe cada año a millones de visitantes en más de 2,000 espectáculos, eventos y exposiciones.

Trump, de 79 años, calificó al Mundial como “el mayor evento deportivo, probablemente el mayor”, mientras llevaba una gorra con la leyenda “Trump tenía razón en todo”. Infantino comparó la magnitud del torneo, que se extenderá durante un mes, con “104 Super Bowls”, a lo que Trump replicó: “Algunos de ellos son incluso más importantes que las Super Bowls”.

