Son anota su primer gol y LAFC empata en Dallas; Galaxy golea a Colorado

El delantero del Los Angeles FC, Heung Min Son, a la derecha, celebra su gol con su compañero de equipo, el centrocampista Ryan Hollingshead, durante la primera parte del partido de fútbol de la MLS contra el FC Dallas en Frisco, Texas, el sábado 23 de agosto de 2025. (AP Photo/LM Otero)

El primer gol de la estrella Son Heung-Min en la MLS permitió al LAFC rescatar un empate 1-1 ante el FC Dallas en el Toyota Stadium de Frisco, Texas, la noche del sábado, en el cierre de su gira de tres partidos.

El astro surcoreano, fichado este mes procedente del Tottenham Hotspur de la Premier League, se estrenó como goleador en la MLS apenas al minuto 6 tras una falta cometida sobre Denis Bouanga. Son ejecutó el tiro libre con un disparo perfecto a la izquierda que abrió el marcador.

“Es un competidor, un ganador, y además tiene cualidades únicas en esta liga. Es un soplo de aire fresco y una fuente de motivación”, destacó el técnico angelino, Steve Cherundolo, tras el encuentro.

El conjunto angelino buscó ampliar la ventaja en la segunda mitad, pero el empate llegó pronto. Al minuto 13, Logan Farrington aprovechó una recuperación de Patrick Delgado; su remate fue desviado por Nksoi Tafari y terminó en la red para el 1-1 definitivo.

Cherundolo se mostró inconforme con el arbitraje.

“Tuvimos dos jugadas claras de penalti que no fueron revisadas como debían. Me hubiera gustado una explicación del VAR, pero ya no importa”, añadió Cherundolo.

Con el punto, LAFC se mantiene cuarto en la Conferencia Oeste con 41 unidades, ocho por debajo de Vancouver, que es tercero. Son podría debutar en casa el 31 de agosto ante San Diego FC en el BMO Stadium.

El portero del Los Angeles FC, Hugo Lloris (1), encaja un gol del delantero del FC Dallas, Logan Farrington (no aparece en la imagen), durante la primera parte de un partido de la MLS en Frisco, Texas, el sábado 23 de agosto de 2025. (AP Photo/LM Otero) (LM Otero / Associated Press)

Galaxy no perdona y aplasta a Colorado

En Carson, el LA Galaxy venció 3-0 a los Colorado Rapids en el Dignity Health Sports Park, en la antesala de su semifinal de la Leagues Cup 2025 frente a Seattle, el próximo miércoles.

El joven defensa Harbor Miller, de 18 años, abrió la cuenta al minuto 7. Más tarde, Elijah Wynder amplió la ventaja al 55 y el brasileño Gabriel Pec selló la goleada al 75. Para Miller y Wynder fue su primer tanto con la camiseta galáctica, en una noche con 20,203 aficionados en las gradas.

El triunfo, sin embargo, no cambia demasiado el panorama en la liga, ya que el Galaxy sigue en la posición 19 de la Conferencia Oeste, en el fondo de la tabla, con solo siete partidos restantes y escasas posibilidades de meterse a los playoffs para defender su título.

What a way to score your FIRST @MLS goal 😮‍💨 pic.twitter.com/nKOOHPMfov — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 24, 2025

Mientras tanto, el San Diego FC, debutante en la MLS, sigue haciendo historia, ya que con un empate sin goles ante Portland llegó a 53 puntos y aseguró su pase a la postemporada en su primera campaña.

