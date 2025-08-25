La Liga de Expansión MX transmitirá 256 partidos en Estados Unidos

Latin American Sports (LAS) y AYM HD anunciaron que serán las cadenas exclusivas en Estados Unidos para la transmisión de 14 equipos de la segunda división del fútbol profesional mexicano.

Los aficionados podrán seguir toda la temporada de la Liga de Expansión MX, incluyendo la fase regular, los playoffs y la final del campeonato, con cobertura a través de Xfinity y FiOS TV.

AYM HD será el canal principal, transmitiendo los encuentros más destacados de cada jornada. Entre los equipos incluidos en la cobertura están Alebrijes de Oaxaca, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Correcaminos UAT, Dorados de Sinaloa, Irapuato, Leones Negros UdeG, Mineros de Zacatecas, Venados de Yucatán, Tepatitlán, Tlaxcala, Tampico Madero y Tapatío.

En total, la programación incluye 256 partidos a lo largo de la temporada, además de la cobertura de playoffs y final, transmitiendo, además, previas, resúmenes y momentos destacados de los encuentros.