La Liga de Expansión MX transmitirá 256 partidos en Estados Unidos

Pumas' Felipe Mora, right, is defended by Dorados' Gustavo Canto,
(Rebecca Blackwell / Associated Press)

La programación contará con partidos en vivo, análisis previos y resúmenes de la temporada. Los juegos se podrán ver en dos cadenas en territorio estadounidense.

Jad El Reda.
Por Jad El Reda
Columnist, Staff Writer Seguir

Latin American Sports (LAS) y AYM HD anunciaron que serán las cadenas exclusivas en Estados Unidos para la transmisión de 14 equipos de la segunda división del fútbol profesional mexicano.

Los aficionados podrán seguir toda la temporada de la Liga de Expansión MX, incluyendo la fase regular, los playoffs y la final del campeonato, con cobertura a través de Xfinity y FiOS TV.

AYM HD será el canal principal, transmitiendo los encuentros más destacados de cada jornada. Entre los equipos incluidos en la cobertura están Alebrijes de Oaxaca, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Correcaminos UAT, Dorados de Sinaloa, Irapuato, Leones Negros UdeG, Mineros de Zacatecas, Venados de Yucatán, Tepatitlán, Tlaxcala, Tampico Madero y Tapatío.

En total, la programación incluye 256 partidos a lo largo de la temporada, además de la cobertura de playoffs y final, transmitiendo, además, previas, resúmenes y momentos destacados de los encuentros.

Jad El Reda

Jad El Reda, nació en Colombia, de padres libaneses. Tomó clases de periodismo en español en el programa de UCLA Extension. Trabajó como colaborador con HOY Los Ángeles en 2007 y volvió para ser parte del equipo de editores de HOY Deportes en febrero de 2014. Jad hace parte del equipo editorial de Deportes del LA Times en Español.

