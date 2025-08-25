La Liga de Expansión MX transmitirá 256 partidos en Estados Unidos
La programación contará con partidos en vivo, análisis previos y resúmenes de la temporada. Los juegos se podrán ver en dos cadenas en territorio estadounidense.
- Share via
Latin American Sports (LAS) y AYM HD anunciaron que serán las cadenas exclusivas en Estados Unidos para la transmisión de 14 equipos de la segunda división del fútbol profesional mexicano.
Los aficionados podrán seguir toda la temporada de la Liga de Expansión MX, incluyendo la fase regular, los playoffs y la final del campeonato, con cobertura a través de Xfinity y FiOS TV.
AYM HD será el canal principal, transmitiendo los encuentros más destacados de cada jornada. Entre los equipos incluidos en la cobertura están Alebrijes de Oaxaca, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Correcaminos UAT, Dorados de Sinaloa, Irapuato, Leones Negros UdeG, Mineros de Zacatecas, Venados de Yucatán, Tepatitlán, Tlaxcala, Tampico Madero y Tapatío.
En total, la programación incluye 256 partidos a lo largo de la temporada, además de la cobertura de playoffs y final, transmitiendo, además, previas, resúmenes y momentos destacados de los encuentros.
Suscríbase al Kiosco Digital
Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.
Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.