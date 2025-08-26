LA Galaxy apuesta por la Leagues Cup para salvar el año; recibe a Sounders en semis

El LA Galaxy tiene el miércoles ante sí la oportunidad de darle un motivo especial para que sonrían sus aficionados, un boleto a la gran final de la Leagues Cup, pero para eso deberá derrotar a los no tan amigables Sounders de Seattle en el Dignity Health Sports Park (7:45 p.m. PT, Apple TV).

El conjunto esmeralda será un rival difícil y los galácticos lo saben, en particular porque hace un poco más de dos semanas, Sounders humilló a los de Greg Vanney con una goleada de 4-0 en una jornada de la MLS.

Si algo ha demostrado el LA Galaxy, es que ha sabido echar a un lado los malos resultados de la MLS, en donde con 19 puntos en 27 juegos, es el último de la tabla general. El campeón defensor no tiene probabilidad real de meterse a los playoffs en busca de revalidar su título.

El LA Galaxy ganó su último encuentro ante los Rapids de Colorado.

“Los muchachos están concentrados”, dijo Vanney el martes. “Hicimos algunos cambios en la alineación durante el fin de semana, y los muchachos que tuvieron la oportunidad de empezar y jugar la mayor parte del partido estuvieron excelentes. Creo que están aún más preparados para este partido, los muchachos que pudieron descansar un poco, esperemos que en un periodo tan ajetreado les haya servido para refrescarse y estar listos para jugar”.

El torneo ha llegado a su recta final con un cuadro completamente de la MLS. Además de este choque en Carson, en la otra semifinal se enfrentarán Inter Miami y Orlando City. Los finalistas no solo disputarán el trofeo, también asegurarán un lugar en la Concacaf Champions Cup 2026, mientras que el tercer puesto otorgará el último boleto disponible para ese certamen.

“El Galaxy entiende lo que se está jugando en este disco porque ya no puede ganar en la temporada regular”, dijo el narrador de Apple TV, Pablo Ramírez a LA Times en Español. “Ya no va a entrar los playoffs entonces entiende que el torneo le puede adornar un poquito la posibilidad de salvar el año de conseguir uno de los tres boletos directos a la Copa de Campeones de la Concacaf”.

El Galaxy llega con confianza después de eliminar a Pachuca en Cuartos de Final con marcador de 2-1, en un partido donde Marco Reus volvió a ser decisivo al marcar uno de los goles y ejercer la capitanía del equipo. Antes, los angelinos habían goleado 4-0 a Santos Laguna en Octavos. El sábado, vencieron también 3-0 al Colorado Rapids en la MLS, con un debut sólido del portero JT Marcinkowski y los primeros goles en liga de los jóvenes Harbor Miller y Elijah Wynder.

Seattle, por su parte, se instaló en semifinales tras sufrir contra Puebla en Cuartos. Empataron 0-0 en tiempo regular y necesitaron de los penales para imponerse 4-3, con una actuación clave del arquero Andrew Thomas, que atajó un disparo en la tanda. El momento ofensivo lo aporta Danny Musovski, autor de un doblete en el reciente triunfo 4-0 sobre el Galaxy en MLS, disputado apenas el 10 de agosto en el mismo estadio. A esa goleada se sumó un autogol y el estreno anotador del juvenil Snyder Brunell.

El antecedente inmediato favorece ampliamente a los Sounders, pero el Galaxy parece haber levantado su nivel en esta Leagues Cup. El reto estará en no repetir los errores defensivos que lo hundieron en aquel duelo liguero, especialmente en las transiciones rápidas de Seattle. Del otro lado, los Sounders deberán cuidarse de las jugadas a balón parado del Galaxy, que ya les dieron resultado ante Pachuca.

“El último partido contra ellos no me importa mucho”, dijo Reus. “Es una competición diferente. Es un partido a vida o muerte. Cuando vas a estos partidos, tienes otras cosas en la cabeza. He jugado muchos partidos de este tipo, así que tengo muchas ganas de que llegue mañana”.

El vencedor de este encuentro disputará la final del certamen el próximo fin de semana contra el ganador del clásico de Florida entre Inter Miami y Orlando City.

“Me parece que en lo futbolístico son dos semifinales que podrían terminar en tiempo regular ni siquiera llegar a los penales”, añadió ‘La Torre de Jalisco’.

El reportero del LA Times en Español, Eduard Cauich, colaboró para esta nota.