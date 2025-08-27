El sueño acabó para el LA Galaxy, cayó ante los Sounders y fue eliminado de la Leagues Cup

El LA Galaxy buscaba el miércoles darle a sus aficionados un motivo para estar feliz en un año que ha sido para el olvido en la MLS.

Los galácticos cayeron 2-0 en la semifinal de la Leagues Cup ante el Sounders de Seattle, en el Dignity Health Sports Park, y fueron eliminados del torneo de Concacaf. Aumentando el dolor de la terrible campaña de la MLS, en donde los de Greg Vanney son últimos y no podrán revalidar su título logrado en 2024.

Los 16.255 aficionados que se dieron cita en el juego de entresemana esperaban que su equipo continuara con el buen andar en el torneo internacional, pero nuevamente los Sounders se encargaron de aumentar el dolor. Hace un poco más de dos semanas, los Sounders golearon 4-0 al LA Galaxy también en casa en jornada de la MLS.

A crowd of 16,255 fans arrived to the Dignity Health Sports Park to watch LA Galaxy and the Seattle Sounders battle for a spot in the #LeaguesCup final. #LAGalaxy #Sounders #LAvSea pic.twitter.com/wfojjicpok — Jad El Reda (@jadelreda) August 28, 2025

Anuncio

La primera anotación del encuentro llegó gracias a un error defensivo de los angelinos. El portero Micovic Novak atajó un disparo que no pudo controlar inmediatamente, por lo que el rebote quedó cerca del defensa Mauricio Cuevas. Novak le señaló a Cuevas que dejara el esférico a su disposición, pero este no llegó a tiempo y provocó que Sounders volviera a tomar posesión del balón. Los atacantes de Sounders aprovecharon el blooper y con un par de remates abrieron el marcador con anotación de Pedro de la Vega a los 7 minutos de juego. Era el 1-0.

Our No. 10 🇦🇷



Pepo hammers it home to give us the early lead! pic.twitter.com/8BXZhfMjWA — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) August 28, 2025

El LA Galaxy tuvo una opción muy buena de empatar el juego a los 28’ con un disparo desde afuera del área de Diego Fagundez. El disparo del uruguayo tomó un buen efecto hacía abajo, en la esquina del poste derecho del portero Mathew Thomas, quien voló para evitar el gol y mantener su valla en cero.

Para la segunda mitad, Sounders fue más eficiente en el control del balón y a los 57 minutos, prácticamente eliminó las esperanzas del LA Galaxy de llegar a la final del torneo con un golazo de Osaze De Rosario. El delantero recibió un pase dentro del área desde la lateral y bailó con los defensas para anotar con un disparo cruzado raso que nada pudo hacer Novak para detener el 2-0 en contra.

That was FILTHY, Osaze 😮‍💨 pic.twitter.com/bfGnnqAxGz — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) August 28, 2025

El LA Galaxy jugará por el tercer lugar de la Leagues Cup ante el Orlando City el próximo 31 de agosto en busca de un boleto a la Concachampions. Por su parte, Sounders recibirá al Inter Miami en la gran final del torneo.