Final de Leagues Cup 2025: Seattle vs. Inter Miami, cuándo, hora y dónde ver la final

El argentino Lionel Messi (izquierda) festeja con sus compañeros tras un gol del Inter Miami en la semifinal de la Leagues Cup ante Orlando City, el miércoles 27 de agosto de 2025 (AP Foto/Lynne Sladky)

Tras los partidos de semifinales del miércoles por la noche, Seattle Sounders FC e Inter Miami CF se enfrentarán este domingo, 31 de agosto, en la Final de la Leagues Cup 2025 en el Lumen Field de Seattle por el título del torneo y un puesto en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Por su parte, LA Galaxy y Orlando City SC se enfrentarán para determinar el tercer lugar de la Copa de Campeones en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup, que también se llevará a cabo el domingo en el Dignity Health Sports Park en Carson, California.

La Final de la Leagues Cup del domingo marcará el primer encuentro oficial en cualquier competencia entre Seattle y Miami en más de tres años.

Inter Miami CF está compitiendo por su segundo título de la Leagues Cup después de conquistar el trofeo inaugural en 2023. Los Seattle Sounders buscarán el único título que el club aún no ha ganado en el área de CONCACAF: la Leagues Cup.

En las semifinales del miércoles por la noche, Inter Miami CF derrotó a Orlando City 3-1, con tres goles, dos de la pierna izquierda de Lionel Messi, anotados en los últimos 15 minutos del partido, además de varios incidentes cuestionables del arbitraje.

Por su parte, Seattle ganó 2-0 sobre LA Galaxy, con goles de Pedro de la Vega y Osaze De Rosario el miércoles por la noche en Carson.

Calendario de Final y el Tercer Lugar de Leagues Cup 2025

Domingo, 31 de agosto

Juego por el tercer lugar

2 p.m. PT| LA Galaxy vs. Orlando City SC

Dignity Health Sports Park – Carson, CA

Partido también será transmitido por Univision y TUDN en los Estados Unidos.

Final

5 .p.m. PT | Seattle Sounders FC vs. Inter Miami CF

Lumen Field – Seattle, WA

Partido también será transmitido por Univision y TUDN en los Estados Unidos, y por Televisa en México.