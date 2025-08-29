Son Heung-Min debutará en casa con un LAFC que busca impulso rumbo a los playoffs ante San Diego

El delantero del Los Angeles FC, Heung Min Son, durante la primera parte del partido de la MLS contra el FC Dallas en Frisco, Texas, el sábado 23 de agosto de 2025.

Tras participar en tres partidos fuera de casa y con un gol en su cuenta, la estrella Son Heung-Min finalmente jugará ante su afición en el BMO Stadium este domingo (7:45 p.m., Apple TV MLS Season Pass). Será el estreno como local del delantero surcoreano, casi un mes después de haber sido presentado como refuerzo estelar de LAFC.

El rival será San Diego FC, la franquicia debutante de la MLS que ya aseguró su lugar en la postemporada como líder de la Conferencia Oeste. Con 52 puntos en 28 partidos, los dirigidos por Mikey Varas se perfilan como candidatos al título, con seis partidos por disputar en la temporada regular.

LAFC, por su parte, marcha en la quinta posición con 41 puntos en 25 encuentros jugados, en buen camino para clasificar a playoffs. El equipo viene de una gira positiva, con tres partidos sin derrota, incluido tres intervenciones de Heung-Min: un penalti provocado ante Chicago, una asistencia de gol ante el Revolution y un golazo ante FC Dallas.

“Se siente como que fue hace un año que llegué”, dijo Son, por quien LAFC pagó más de 26 millones de dólares, una cifra superior al valor total de la plantilla de varios clubes de la liga.

“Estoy aquí para ganar partidos y trofeos”, añadió el exjugador del Tottenham, con el que conquistó la Europa League.

Más allá de su debut esperado, el encuentro tendrá tintes de clásico californiano. San Diego presume récord perfecto (4-0) ante equipos del estado, incluidos LA Galaxy, San José y el propio LAFC.

“Tenemos que mantener la concentración y asegurar que, cuando lleguen los playoffs, podamos jugar en casa”, afirmó Hirving Lozano, referente ofensivo del conjunto de expansión tras el último partido del equipo fronterizo ante Portland (0-0).

El técnico de LAFC, Steve Cherundolo, reconoció el nivel del rival en la conferencia de prensa del viernes.

El futbolista del Los Angeles FC Son Heung-min, a la derecha, intercambia camisetas con el primera base de los Los Angeles Dodgers Freddie Freeman antes de un partido de béisbol entre los Los Angeles Dodgers y los Cincinnati Reds el miércoles 27 de agosto de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) (Mark J. Terrill / Associated Press)

“Honestamente no esperaba que estuvieran en primer lugar. Pero viendo su estilo, no sorprende: son verticales, efectivos y muy organizados. Aún así, creo que podemos ganarles”, dijo Cherundolo, quien dejará al LAFC al finalizar la temporada.

Los angelinos afrontan el reto con una baja sensible, el brasileño Igor Jesus sufrió la rotura de ligamento cruzado ante FC Dallas y se perderá el resto de la temporada. El mediocampista defensivo había sido clave en la eliminatoria del Mundial de Clubes contra el América de México.

