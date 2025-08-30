Eliminatorias Conmebol: Cómo, hora, TV y dónde ver las Jornadas 17 y 18 rumbo al Mundial 2026

Con solo dos jornadas por jugar, las Eliminatorias de Conmebol al Mundial 2026 definen sus boletos a la justa internacional que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina (35 puntos), Ecuador (25) y Brasil (25), son las tres selecciones clasificadas al Mundial por el momento. Uruguay (24), Paraguay (24) y Colombia (22), podrían sellar sus pases de alcanzar la cifra “mágica” de 25 puntos en las Jornadas 17 y 18. Salvo un derrumbe cafetero, los de Néstor Lorenzo deberían ser capaces de derrotar a Bolivia en Barranquilla y asegurar su pase al Mundial.

Por su parte, las selecciones de Venezuela (18), Bolivia (17) y Perú (12) van por el séptimo lugar que les da el repechaje. Chile (10) no tiene opciones y es la única oficialmente eliminada de la Eliminatoria.

Anuncio

*Al final de la nota se explica el nuevo proceso de repechaje.

Jornada 17

Jueves, 4 de septiembre

Paraguay vs. Ecuador: 4:30 p.m. PT, Fanatiz USA

Paraguay: 8:30 p.m., GEN

Ecuador: 8:30 p.m., Canal de Fútbol

Argentina vs. Venezuela: 4:30 p.m. PT, Universo/Telemundo Deportes

Argentina: 8:30 p.m., TyC Sports Play/Telefé Argentina/TyC Sports Argentina

Venezuela: 7:30 p.m., Venevisión

Uruguay vs. Perú: 4:30 p.m. PT, Fanatiz USA

Uruguay: 8:30 p.m., AUF TV

Perú: 6:30 p.m., Andina de Televisión/Movistar Deportes Perú

Colombia vs. Bolivia: 4:30 p.m. PT, Fanatiz USA

Colombia: 6:30 p.m., Caracol Play/Caracol TV/RCN Televisión/Deportes RCN En Vivo

Bolivia: 7:30 p.m., Tigo Sports Bolivia/Tuves

Brasil vs. Chile: 5:30 p.m. PT, Universo/Telemundo Deportes

Brasil (São Paulo): 9:30 p.m., Globoplay/Zapping/Claro TV+/Amazon Prime Video/Sky+/Vivo Play/SporTV/Globo

Chile (Santiago): 8:30 p.m., Chilevisión/Mega

——————————

Jornada 18

Martes, 9 de septiembre

Ecuador vs. Argentina: 4 p.m. PT, Fanatiz USA

Ecuador: 8 p.m., Canal de Fútbol

Argentina: 8 p.m., Telefé Argentina

Chile vs. Uruguay: 4:30 p.m. PT, Fanatiz USA

Chile (Santiago): 7:30 p.m., Chilevisión

Uruguay: 8:30 p.m., AUF TV

Bolivia vs. Brasil: 4:30 p.m. PT, Fanatiz USA

Bolivia: 7:30 p.m., Tigo Sports Bolivia/Tuves

Brasil (São Paulo): 8:30 p.m., Globoplay/Zapping/Claro TV+/Amazon Prime Video/Sky+/Vivo Play/SporTV/Globo

Venezuela vs. Colombia: 4:30 p.m. PT, Fanatiz USA

Venezuela: 7:30 p.m., Venevisión

Colombia: 6:30 p.m., Caracol Play/Caracol TV/RCN Televisión/Deportes RCN En Vivo

Perú vs. Paraguay: 4:30 p.m. PT, Fanatiz USA

Perú: 6:30 p.m., Andina de Televisión/Movistar Deportes Perú

Paraguay: 8:30 p.m., GEN

Así será el repechaje…

De los 10 equipos sudamericanos, seis se clasificarán de manera directa, mientras que el séptimo lugar irá al repechaje en un mini torneo.

En ese repechaje, seis selecciones disputarán cuatro partidos, que consta de dos semifinales y dos finales, dependiendo de su ranking FIFA. Las dos mejores selecciones irán directo a la final, mientras que las otra cuatro se enfrentarán en dos semifinales.

Las dos selecciones ganadoras de estas semifinales jugarán ante las dos mejores ubicadas en dos finales, también a partido único. Las dos selecciones que ganen las finales se clasificarán para el Mundial de 2026.

Las selecciones de las confederaciones de CONMEBOL, AFC (Asia), CAF (África), OFC (Oceanía) y Concacaf, serán parte de este proceso de repechaje.