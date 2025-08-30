Eliminatorias Conmebol: Cómo, hora, TV y dónde ver las Jornadas 17 y 18 rumbo al Mundial 2026
Las dos últimas fechas decidirán los restantes clasificados directos al Mundial 2026, mientras que tres selecciones buscan el repechaje.
Con solo dos jornadas por jugar, las Eliminatorias de Conmebol al Mundial 2026 definen sus boletos a la justa internacional que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
Argentina (35 puntos), Ecuador (25) y Brasil (25), son las tres selecciones clasificadas al Mundial por el momento. Uruguay (24), Paraguay (24) y Colombia (22), podrían sellar sus pases de alcanzar la cifra “mágica” de 25 puntos en las Jornadas 17 y 18. Salvo un derrumbe cafetero, los de Néstor Lorenzo deberían ser capaces de derrotar a Bolivia en Barranquilla y asegurar su pase al Mundial.
Por su parte, las selecciones de Venezuela (18), Bolivia (17) y Perú (12) van por el séptimo lugar que les da el repechaje. Chile (10) no tiene opciones y es la única oficialmente eliminada de la Eliminatoria.
*Al final de la nota se explica el nuevo proceso de repechaje.
Jornada 17
Jueves, 4 de septiembre
Paraguay vs. Ecuador: 4:30 p.m. PT, Fanatiz USA
Paraguay: 8:30 p.m., GEN
Ecuador: 8:30 p.m., Canal de Fútbol
Argentina vs. Venezuela: 4:30 p.m. PT, Universo/Telemundo Deportes
Argentina: 8:30 p.m., TyC Sports Play/Telefé Argentina/TyC Sports Argentina
Venezuela: 7:30 p.m., Venevisión
Uruguay vs. Perú: 4:30 p.m. PT, Fanatiz USA
Uruguay: 8:30 p.m., AUF TV
Perú: 6:30 p.m., Andina de Televisión/Movistar Deportes Perú
Colombia vs. Bolivia: 4:30 p.m. PT, Fanatiz USA
Colombia: 6:30 p.m., Caracol Play/Caracol TV/RCN Televisión/Deportes RCN En Vivo
Bolivia: 7:30 p.m., Tigo Sports Bolivia/Tuves
Brasil vs. Chile: 5:30 p.m. PT, Universo/Telemundo Deportes
Brasil (São Paulo): 9:30 p.m., Globoplay/Zapping/Claro TV+/Amazon Prime Video/Sky+/Vivo Play/SporTV/Globo
Chile (Santiago): 8:30 p.m., Chilevisión/Mega
——————————
Jornada 18
Martes, 9 de septiembre
Ecuador vs. Argentina: 4 p.m. PT, Fanatiz USA
Ecuador: 8 p.m., Canal de Fútbol
Argentina: 8 p.m., Telefé Argentina
Chile vs. Uruguay: 4:30 p.m. PT, Fanatiz USA
Chile (Santiago): 7:30 p.m., Chilevisión
Uruguay: 8:30 p.m., AUF TV
Bolivia vs. Brasil: 4:30 p.m. PT, Fanatiz USA
Bolivia: 7:30 p.m., Tigo Sports Bolivia/Tuves
Brasil (São Paulo): 8:30 p.m., Globoplay/Zapping/Claro TV+/Amazon Prime Video/Sky+/Vivo Play/SporTV/Globo
Venezuela vs. Colombia: 4:30 p.m. PT, Fanatiz USA
Venezuela: 7:30 p.m., Venevisión
Colombia: 6:30 p.m., Caracol Play/Caracol TV/RCN Televisión/Deportes RCN En Vivo
Perú vs. Paraguay: 4:30 p.m. PT, Fanatiz USA
Perú: 6:30 p.m., Andina de Televisión/Movistar Deportes Perú
Paraguay: 8:30 p.m., GEN
Así será el repechaje…
De los 10 equipos sudamericanos, seis se clasificarán de manera directa, mientras que el séptimo lugar irá al repechaje en un mini torneo.
En ese repechaje, seis selecciones disputarán cuatro partidos, que consta de dos semifinales y dos finales, dependiendo de su ranking FIFA. Las dos mejores selecciones irán directo a la final, mientras que las otra cuatro se enfrentarán en dos semifinales.
Las dos selecciones ganadoras de estas semifinales jugarán ante las dos mejores ubicadas en dos finales, también a partido único. Las dos selecciones que ganen las finales se clasificarán para el Mundial de 2026.
Las selecciones de las confederaciones de CONMEBOL, AFC (Asia), CAF (África), OFC (Oceanía) y Concacaf, serán parte de este proceso de repechaje.
