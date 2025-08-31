El Galaxy gana boleto a Copa de Campeones al vencer a Orlando en duelo por tercer lugar en la Leagues Cup

Tras la decepción de no clasificar a la final de la Leagues Cup 2025, el Galaxy ganó el premio de consolación al vencer 2-1 a Orlando City SC en el partido por el tercer lugar, el cual le otorgó un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 el domingo ante una pobre entrada en el Dignity Health Sports Park de Carson.

El Galaxy ganó con goles de Marco Reus al minuto nueve del primer tiempo y otro de Joseph Paintsil al 67. Martín Ojeda había igualado el marcador al minuto 60.

En su campaña en la Leagues Cup, torneo que enfrenta a equipos mexicanos con clubes de la MLS, el actual campeón defensor de la liga estadounidense trató de componer una temporada que ha sido para el olvido, al estar en el sótano de la Conferencia Oeste y con mínimas opciones para clasificar a los playoffs. En Leagues Cup, demostró buen fútbol por momentos y le alcanzó para un tercer puesto, confirmando el sabor que dejará esta temporada: de que pudo dar para más.

“Este es un torneo difícil; son los mejores equipos de dos ligas y ha sido complicado llegar hasta aquí... pero el equipo ha conseguido el resultado”, declaró el director técnico del LA Galaxy, Greg Vanney, en la conferencia de prensa.

“El LA Galaxy debe estar en la Copa de Campeones. Es una de las expectativas que nos hemos marcado y el equipo lo ha conseguido”, añadió el entrenador galáctico.

El miércoles pasado Galaxy cayó por 2-0 ante uno de los mejores equipos del torneo, Seattle, y desperdició la oportunidad de enfrentar a Lionel Messi e Inter Miami en el partido de campeonato. Sin embargo, el tercer lugar le permite regresar a la Concachampions, torneo en el que quedó en cuartos de final en 2025.

El primer gol llegó al minuto 9, cuando Gabriel Pec desbordó por la lateral derecha y sirvió para Reus, quien solamente tocó el balón al fondo de las redes para el 1-0. El alemán dejó el partido al minuto 57, aparentemente por lesión, al caer al mediocampo.

El argentino Ojeda anotó el empate con un tiro de media vuelta, con asistencia del colombiano Luis Muriel.

Pero el Galaxy se puso nuevamente arriba en el marcador después de una mala salida de Orlando City SC que Paintsil recibió y aprovechó para anotar a la derecha del arquero Pedro Gallese, de una gran actuación y responsable de que Orlando se mantuviera en el partido.

🚀 WHAT A GOLAZO! Joseph Paintsil takes advantage of a defensive mistake and gives the lead back to @LAGalaxy 😱



Tune in with #MLSSeasonPass on @AppleTV 📺 https://t.co/YOYVtoXAmP pic.twitter.com/qHTz8nvgV1 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 31, 2025

Orlando City SC venía de perder por 3-1 ante el Inter de Miami en un partido lleno de polémica, pues los árbitros tuvieron cuestionables señalamientos durante el partido a favor del Inter Miami. El domingo, llegó como un equipo cansado físicamente, especialmente por las altas temperaturas en las que se disputó el encuentro, además de que contó con mala suerte en dos disparos que se estrellaron en el poste.

“En el primer tiempo tuvimos baja energía en el primer tiempo”, declaró Óscar Pareja, técnico de Orlando City SC. “Mejoramos, cuando empatamos, ellos encontraron su segundo gol. Ahora vamos a descansar y regresar a la liga, tenemos un trabajo qué hacer”.

Orlando City SC es actualmente el quinto lugar de la tabla del Este en la MLS.

Para este partido regresó en las gradas el grupo de apoyo del Galaxy, Angel City Brigade y los Galaxy Outlawz, quienes habían estado mayormente ausentes en los partidos de Leagues Cup, y en los últimos duelos de liga, debido a la inconformidad que tenían con los dueños y la administración del Galaxy ante los acontecimientos de políticas antiinmigrantes, en las que el equipo se había mantenido callado.

“Hemos mantenido conversaciones con la directiva del LA Galaxy y nos han informado de las medidas que están tomando y aplicando actualmente durante los partidos y fuera del estadio”, declaró el Angel City Brigade en sus redes sociales.

“Hemos observado un cambio en la perspectiva de la directiva con respecto a los incidentes que han afectado a nuestra comunidad en los últimos meses. Esto supone un importante paso adelante y ofrece un espacio de colaboración para abordar otras cuestiones y seguir expresando nuestro descontento por lo que afecta continuamente a nuestra comunidad. La inclusión y el acercamiento a la comunidad son de suma importancia para nosotros y seguiremos luchando por ello”, añadió el comunicado del Angel City Brigade.

El Galaxy anunció una entrada de más de 12,129 aficionados, aunque fue evidente que la cantidad que ingresó al estadio fue mucho menor.

El conjunto angelino regresa a la actividad de la MLS el sábado, 6 de septiembre, a las 5:30 p.m. ante el Dynamo en Houston.