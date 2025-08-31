El líder San Diego FC arruina del debut de Son Heung-Min en casa

El delantero del Los Angeles FC, Son Heung-Min, saluda al público antes de un partido de la MLS contra el San Diego FC, el domingo 31 de agosto de 2025, en Los Ángeles, California. (AP Photo/Eric Thayer)

Debería ser la noche de la estrella Son Heung-Min, quien finalmente debutó en casa, el BMO Stadium de Los Ángeles. Pero terminó siendo otra gran noche del líder San Diego y de un golazo de Anders Dryer para que el equipo fronterizo ganara 2-1 al LAFC el domingo.

Todo parecía que comenzaba bien para el LAFC cuando Denis Bouanga puso arriba al conjunto local, pero San Diego se recuperó con un tanto del mexicano Hirving Lozano al 32 y una obra de arte de Dreyer al 65.

El resultado dejó al LAFC en quinto puesto de la Conferencia Oeste con 41 unidades, mientras que San Diego subió a 56 unidades, firme en la primera posición del mismo sector y ya clasificado a la Liguilla.

“Creo que jugamos bien, creamos oportunidades”, dijo Heung-Min. “Estoy contento de haber jugado mi primer partido en casa, pero obviamente no ganamos. No fue nuestra noche”.

El equipo del LAFC cometió graves errores en la ofensiva, al no poder concretar muchas oportunidades, por medio del mismo Bouanga, pero sobre todo por el que se suponía que debería ser el héroe de la noche, Heung-Min.

“Son un equipo de primera y sabíamos que el ambiente iba a ser difícil, era el primer partido en casa de Son, así que iba a haber mucha tensión en torno a este partido”, dijo Mikey Varas, técnico de San Diego. “En estos partidos hay que ser implacable en ambas áreas. No se trata solo de jugadas de ataque, sino también de hacer grandes bloqueos y grandes acciones defensivas. Si crees que no vas a tener que hacer eso, no vas a ganar muy a menudo”.

Bouanga anotó al minuto 15 del primer tiempo al definir a la derecha del arquero de San Diego, CJ dos Santos.

Se ve a los aficionados antes de un partido de la MLS entre el Los Angeles FC y el San Diego FC el domingo 31 de agosto de 2025 en Los Ángeles, California. (AP Photo/Eric Thayer) (Eric Thayer / Associated Press)

‘Chucky’ Lozano anotó al 32 después de recibir en el área un gran pase de Dreyer y definir de derecha, cruzando el esférico de Hugo Lloris, que se quedó petrificado ante el tiro del mexicano.

El gol de la noche llegó al 65 cuando Dreyer se quitó a dos defensas y remató frente a Lloris para un bello tanto, debido a la velocidad mostrada por el número 10 del SDFC.

“Creo que empezamos bien, ellos marcaron un gol precioso y luego creo que volvimos a demostrar carácter y nos recuperamos, especialmente en los primeros 20 minutos de la segunda parte, en los que los destrozamos por completo”, declaró Dreyer tras el cotejo.

El delantero del Los Angeles FC Son Heung-Min reacciona durante la segunda mitad de un partido de la MLS contra el San Diego FC el domingo 31 de agosto de 2025 en Los Ángeles, California. (AP Photo/Eric Thayer) (Eric Thayer / Associated Press)

San Diego presume récord perfecto (5-0) ante equipos del estado, incluidos LA Galaxy, San José y el propio LAFC.

LAFC vio cortada su racha de tres partidos invictos ante 22,937 aficionados. El LAFC vuelve a la acción tras el parón internacional del sábado,13 de septiembre, cuando el club viaje para enfrentarse al San José Earthquakes en el Levi’s Stadium.

Por su parte, el SDFC ganó su séptimo partido consecutivo fuera de casa, igualando al FC Cincinnati de 2024 y al CF Montréal de 2022 con la racha más larga de victorias fuera de casa en una sola temporada (siete) en la historia de la MLS, excluyendo la era de los shootouts.

El SDFC entra ahora en el parón internacional de la FIFA antes de regresar a casa el sábado, 13 de septiembre, para enfrentarse al Minnesota United FC en el Snapdragon Stadium.