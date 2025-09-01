Hernández: El LAFC debe promocionar mejor a la estrella coreana Son Heung-min para ganar nuevos aficionados

Desde dentro del área, Son Heung-min lanzó un furioso disparo con la derecha que se curvó alrededor de las manos del portero, que se había lanzado al suelo.

El disparo se estrelló contra el poste.

No hubo gol.

Y eso fue más o menos todo. Son no tuvo otras oportunidades reales de marcar en la derrota por 2-1 del LAFC ante el FC San Diego.

El delantero del LAFC Son Heung-Min, a la derecha, y el mediocampista del San Diego FC Manu Duah, segundo por la derecha, luchan por el balón el domingo en el estadio BMO. (Eric Thayer / Associated Press)

El primer partido de Son en el estadio BMO fue un gran acontecimiento, al igual que los debuts de David Beckham y Zlatan Ibrahimovic con el Galaxy, o los primeros meses de Lionel Messi con el Inter de Miami.

Anuncio

A pesar de sus deficiencias, la Major League Soccer es capaz de organizar grandes eventos, y Son y el LAFC lo demostraron el domingo por la noche.

Las réplicas de la camiseta de Son estaban por todas partes, incluidas algunas del Tottenham Hotspur. Se vieron varias banderas de Corea del Sur en la sección de aficionados del LAFC, situada detrás de la portería norte. Las entradas para los asientos de la segunda grada del estadio se vendían en el mercado secundario por más de 150 dólares.

Sin embargo, la MLS aún está tratando de averiguar cómo traducir un momento tan emblemático en una audiencia sostenida. La forma en que jugó Son —o, más precisamente, la forma en que el LAFC lo utilizó— no contribuirá a la causa.

El LAFC se ha ganado una base de aficionados fieles, y sus seguidores seguirán llenando el estadio BMO. La preocupación no es por ellos. La preocupación es por los innumerables aficionados al fútbol que hay en este país.

Es evidente que existe un interés por ver a superestrellas mundiales que antes solo se podían ver por televisión, y Son pertenece a esa categoría de atracción. Pero una vez que el aficionado medio al fútbol haya visto a Son en persona, ¿seguirá ese mismo aficionado viéndolo semana tras semana, ya sea en el estadio o en las retransmisiones de la MLS en Apple TV?

Son ha competido en la Premier League inglesa. Hace tres meses ganó la Europa League, lo que supuso un trofeo para un Tottenham ávido de títulos. En comparación, la MLS parece un paso o dos por debajo, y si los aficionados ven estos partidos como exhibiciones glorificadas, ¿cuántos de ellos se preocuparán lo suficiente como para invertir el tiempo necesario para seguir su búsqueda del campeonato aquí?

Anuncio

¿Importará el escenario a los aficionados de ascendencia coreana, para quienes Son es lo que Shohei Ohtani es para los japoneses? ¿O es probable que también desaparezcan después de ver jugar a Son una o dos veces?

Los aficionados ondean pancartas en honor a Corea del Sur y Son Heung-min durante el partido del LAFC contra el San Diego FC el domingo.



(Eric Thayer / Associated Press)

Para que el LAFC tenga alguna posibilidad de retener a su nueva audiencia, tendrá que mostrar mejor a su estrella. Son tiene que participar más de lo que lo hizo contra el FC San Diego. Por muy admirable que fuera su presión constante sobre la defensa rival, los aficionados no pagaron para verlo correr y correr y correr. Pagaron para verlo hacer magia con el balón, y su capacidad para hacerlo se vio comprometida por el limitado servicio que le prestó el equipo.

Son era principalmente un extremo en el Tottenham, pero el LAFC lo ha alineado como delantero centro, con el máximo goleador Denis Bouanga a un lado y la estrella emergente David Martínez al otro. Los mediocampistas titulares Timothy Tillman e Igor Jesús estuvieron fuera por lesiones —Jesús no volverá esta temporada— y Son no tocó mucho el balón hasta el final del partido, cuando los equipos estaban fatigados y se abrieron espacios. El LAFC superó a su rival en tiros a puerta por 17-6, pero solo cuatro de ellos fueron entre los tres palos.

“No fue un problema de posicionamiento”, dijo Son.

Añadió que si hubiera marcado en el minuto 78 con el disparo que dio en el poste, “nadie diría nada. Creo que todo se basa en los resultados”.

Son ha jugado cuatro partidos con el LAFC, los tres últimos como titular. Todavía no ha marcado en el transcurso del juego. Provocó un penalti decisivo en su debut, dio una asistencia en su segundo partido y marcó de tiro libre en el tercero.

Anuncio

Aunque agradeció la cálida acogida que le dispensó el público local el domingo, Son parecía consciente de que no podía dar por sentado el apoyo de los aficionados.

“He estado en estadios increíbles y he vivido muchas experiencias, pero hoy ha sido muy especial y creo que los aficionados han estado increíbles»” dijo. “Por eso estoy molesto, porque se merecen más que un gol o cero puntos”.